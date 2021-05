Seznam Galaxy modelů přecházejících na One UI 3.1 je zase o něco delší

Od uvedení nové vlajkové řady Galaxy S21 Samsung pilně pracuje na tom, aby se i do dalších telefonů dostala nejnovější verze jeho Android nadstavby One UI. Téměř každý týden přichází informace o tom, že nový systém s řadovým označením 3.1 míří i do starších a také levnějších modelů. A to nejen mobilů, ale i tabletů. V poslední vlně se tak stalo u dalších tří přístrojů, kterými jsou Galaxy A21s, A41 a Tab A7. Společně s nimi si po čase zrekapitulujme aktuální seznam všech Samsung Galaxy zařízení, která už by měla One UI 3.1 mít, případně do nich míří.

Aktuální seznam Galaxy mobilů a tabletů připravených na One UI 3.1

řada Galaxy S10 Galaxy S10 Lite Galaxy S10e Galaxy S10 Galaxy S10+



řada Galaxy S20 Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra Galaxy S20 FE



řada Galaxy Note10 Galaxy Note10 Lite



řada Galaxy Note20 Galaxy Note20 Galaxy Note20 Ultra



řada Galaxy Z Galaxy Z Flip Galaxy Fold Galaxy Z Fold 2



řada Galaxy A Galaxy A21s Galaxy A31 Galaxy A40 Galaxy A41 Galaxy A50 Galaxy A51 Galaxy A70 Galaxy A70S Galaxy A71 Galaxy A80 Galaxy A90



řada GalaxyTab Galaxy Tab A7 Galaxy Tab S5e Galaxy Tab S6 Galaxy Tab S6 Lite Galaxy Tab S7 Galaxy Tab S7+



Které z uvedených mobilů či tabletů jste vyzkoušeli?

