Letošní rok byl pro Samsung a jeho řadu Galaxy Note klíčový. Po deseti letech totiž jihokorejská firma nepředstavila dalšího zástupce populární řady Galaxy Note a loňská řada Note20 byla zřejmě tou poslední. Samsung totiž dle všeho neplánuje představit další mobil této řady ani příští rok a zároveň také ukončí výrobu Galaxy Note20.

Samsung zřejmě definitivně pohřbil Galaxy Note

Pokud se tyto dva kroky potvrdí, s největší pravděpodobností se už dalšího zařízení Galaxy Note nedočkáme. Už nějakou dobu však víme, že řadu Note symbolicky nahradí telefony z řady Galaxy S Ultra. Už delší dobu se totiž spekuluje o tom, že Galaxy S22 Ultra dostane zabudovaný slot na pero S Pen, díky čemuž se od Galaxy Note bude lišit jen velmi málo. Naopak ohebný Galaxy Z Fold nemá dostat slot ani příští rok.

Osobně proti tomuto kroku nic nemáme. Pokud Samsung plánuje pouze přejmenování této řady, není to na škodu. Budeme si muset však zvyknout na to, že v lednu budou pravidelně přicházet tradiční vlajkové lodě, zatímco v srpnu se ukážou pouze ty ohebné a možná nějaké to příslušenství v podobě sluchátek.

Zdroj: 9to5google