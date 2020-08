Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G recenze: produktivita na prvním místě

Samsung tak jako každý rok představil novou generaci telefonů z řady Galaxy Note. Tentokrát se jedná o dvojici Samsung Galaxy Note 20 a Galaxy Note 20 Ultra 5G. Na oba dva modely se snesla velká vlna kritiky poté, co se zjistilo, že budou evropské varianty obsahovat čipset Exynos 990. Nám telefon do redakce dorazil asi před deseti dny a od té doby ho používáme jako primární zařízení. Pojďme se tedy společně podívat na to, co telefon nabízí a hlavně zda si dokáže obhájit svou vysokou cenu.

Obsah balení Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung je jeden z výrobců, kteří si na vzhledu a obsahu balení příliš nezakládají. Krabička je obyčejná, černá s nápisem Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, fotografii samotného telefonu byste zde hledali marně. V samotném balení potěší přítomnost rychlého 25 W adaptéru či špuntová sluchátka od AKG, která hrají velice dobře. Jistě se jedná o jedny z nejlépe hrajících sluchátek, které dostanete přímo k telefonu. Nechybí samozřejmě ani nástroj pro vyndání SIM či USB-C kabel.

Galaxy Note 20 Ultra 5G

USB-C na USB-C kabel

Výkonný 25W adaptér

AKG špuntová sluchátka

nástroj pro vyndání SIM slotu

Kvalita zpracování

Zpracování je u Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G na špičkové úrovni. Když jej vezmete do ruky, máte opravdu pocit, že držíte prémiový telefon. Samozřejmě nikde nic nevrže, konstrukce je pevná. Na zadní straně můžeme spatřit masivní modul, ve kterém se nachází hned několik snímačů. Ten je však několik milimetrů vystouplý a používání telefonu někde na stole je prakticky nemožné, což je škoda protože s perem S Pen si občas telefon o takové použití vyloženě říká.

Zda se vám samotný modul líbí, nebo zda vám přijde jako ostatním lidem ošklivý nechám na vás. Záda jsou jinak tvořena z lesklého skla, což sebou logicky přináší otisky prstů. Námi testovaná černá varianta trpí tím, že je na ní vidět opravdu vše. Telefon tak musíte neustále otírat, aby vypadal pěkně. A že je upatlaný prakticky pořád. Řešením je samozřejmě použití pouzdra, se kterým však nevypadá telefon tak dobře. Jeho použití ale taktéž umožní práci na stole s S Penem, takže jeho nákup doporučujeme.



Displej Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Přední stranu Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G pokrývá nádherný 6,9″ WQHD+ Edge displej s obnovovací frekvencí 120 Hz. Nachází se v něm ultrazvuková čtečka otisků prstů a také průstřel s 10 megapixelovou selfie kamerkou. Displej lze používat ve dvou režimech. Buď se 120 Hz a Full HD + rozlišením, nebo s WQHD+ rozlišením a 60 Hz. Jeden den jsme testovali první, a poté vyzkoušeli i druhou variantu. Osobně se nám více zamlouvá 120 Hz, jelikož je pak displej opravdu sametově rychlý, nedochází k žádným zásekům a telefon působí lépe.

WQHD+ rozlišení má samozřejmě také své kouzlo a displej je sice trochu pomalejší, ale za to křišťálově ostrý. Je škoda, že Samsung neumožňuje použití obou funkcí zároveň. Logicky by to vedlo ke snížení výdrže baterie, ale na druhou stranu se to v některých případech může hodit. Třeba se dočkáme v nějaké aktualizaci.



Hardware Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Jak jsem nastínil v prvním odstavci, v Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G tiká čipset Exynos 990, který můžeme znát z rodiny Galaxy S20. Ten se dostal do všech evropských verzí Galaxy Note 20, zatímco v USA se mohou těšit na Snapdragon 865 Plus. A tady se ptáme. Z jakého důvodu dostanou Američané o několik procent výkonnější a úspornější čip za úplně stejné peníze? To je něco, co nám pije krev.

6,9″ Super AMOLED displej, WQHD+, 120 Hz

Exynos 990, 8/12 GB RAM, 256/512 GB úložiště

108 MPx f/1,8 hlavní fotoaparát

12 MPx f/2,2 ultrawide fotoaparát

12 MPx teleobjektiv, 5x optický zoom

4 500 mAh baterie, 25 W nabíjení

S Pen, IP68, Wi-Fi 6

Nechápejte nás špatně, za celou dobu testování jsme neměli s telefonem po stránce výkonu jediný problém a Exynos 990 sám o sobě je poměrně dosti výkonným kusem hardwaru, ale nevidíme žádný důvod k tomu, proč bychom jej měli dostat my a jinde něco jiného. Tohle se nám prostě nelíbí a jsme sami zvědaví na to, jak dlouho to budou uživatelé Samsungu trpět. Pojďme se ale vrátit k hardwaru. V námi testované variantě mu sekundovalo 12 GB LPDDR5 RAM a 512 GB úložiště. Telefon je plynulý, multitasking je rychlý a telefon samozřejmě nemá problém s žádnou hrou na nejvyšší grafické nastavení.

Výdrž baterie Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G disponuje skvělou výdrží baterie. Ostatně, nic jiného bych od telefonu za skoro 40 tisíc korun neočekával. Pokud se zde bavíme o jednom velmi produktivním dni, kdy jsem telefon dostal a začal jsem na do něj stahovat aplikace, fotil jsem několik snímků, zkoušel natáčet 8K video a večer hrál hry, zbyde vám s přehledem okolo 25 % kapacity. Pokud tedy budete chtít telefon zdolat za jeden den, bude to poměrně tvrdý oříšek.

Za 10 dní používání mohu zhodnotit, že při běžném používání a jasu nastaveném asi na 80 % vydrží telefon dva dny používání. Pakliže se vám telefon vybije, potěší vás 25 W nabíječka, kterou jste schopni telefon z 0 na 50 % nabít za 30 minut. Nechybí samozřejmě ani bezdrátové nabíjení. Musím ještě podotknout, že jsem jel ve 120 Hz režimu. Stáhnutí na 60 Hz by vám pak mělo prodloužit výdrž o další 4 hodiny.



Uživatelské prostředí One UI 2.5

Pokud bych měl One UI 2.5 srovnat s předchozím One UI 2.1, moc rozdílů bych nenašel. Samsung se zaměřil hlavně na optimalizaci a vylepšenou stabilitu, než hromadu nových funkcí. Můžeme nově natáčet video s poměrem stran 22:9. Je zde také nový režim Pro, který zobrazí informace o záznamu videa a také obnovovací frekvenci. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G nabízí také nové možnosti ostření.

Jak už je zvykem, systém je extrémně plynulý a nedochází zde k žádným zásekům. Ocenil jsem také ignoraci nechtěných dotyků, které se vám s takto tenkými rámečky prostě občas přihodí. Prostředí je přehledné a za vypíchnutí stojí také parádní tapety, které na skvělém displeji Galaxy Note 20 Ultra 5G vyniknou. Pokud nemáte rádi Google Chrome, je zde připraven vychytaný Samsung Browser, který nabízí spoustu parádních funkcí. Opomenout nemůžeme ani Samsung DeX, které je nyní možné bezdrátově připojit k chytré televizi. Reakce jsou překvapivě rychlé a na prezentace se jedná o ideální záležitost. S perem S Pen navíc můžete označovat různá místa na obrazovce.



S Pen Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Note 20 a Note 20 Ultra 5G přináší mnohem lepší S Pen, než kdy dříve. První gesta jsme mohli spatřit již u loňské řady Galaxy Note 10, avšak ta byla poněkud omezená. S tímto telefonem lze dělat nová gesta včetně návratu na domovskou obrazovku, přepínání mezi aplikacemi či vytvoření screenshotu. Je toho ale mnohem více. Funguje zde celkem pět nových gest, která jsme si zamilovali.

Zpět – funguje stejně jako tlačítko zpět na Androidu

Domů – umožňuje přejít na domovskou obrazovku

Nedávné – otevře přepínač aplikací

Inteligentní výběr – spustí nástroj, který umožní vyscreenovat určitou část obrazovky

Záznam obrazovky – zapne záznam obrazovky včetně mikrofonu, takže můžete svou činnost komentovat

Každá z těchto akcí má své specifické gesto, pro které budete muset držet tlačítko na S Pen aby systém rozpoznal, že jej skutečně chcete provést. Gesta jsou na a oblíbil jsem si pár z nich, které stojí za zmínku. Například dlouhý stisk tlačítka na S Pen spustí aplikaci Fotoaparát. Dalším stisknutím pak vyfotíte snímek, což je praktické i příjemné. Parádní novinkou je, že pokud máte vypnutý displej a vyndáte S Pen, můžete psát na zhasnutý displej a poznámku následně uložit. To se může hodit v situacích, kdy potřebujeme rychle něco zaznamenat.



Fotoaparát

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G disponuje třemi fotoaparáty a laserovým focusem. Právě tento prvek by měl vyřešit jeden z největších problémů Galaxy S20 Ultra a to problémy s ostřením. Hlavní snímač disponuje rozlišením 108 megapixelů a světelností f/1,8. Dále zde nalezneme 12 megapixelovou ultraširokoúhlou čočku se zorným polem 120 stupňů a světelností f/ 2,2. Teleobjektiv má taktéž rozlišení 12 megapixelů a poskytne nám 5x optický a až 50x digitální zoom.