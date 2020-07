Spekulace: Galaxy Note 20 dostane vylepšený čipset Exynos 990

Pár dní před oficiálním představením Samsung mobilů z řady Galaxy Note 20 se objevila zajímavá informace, že by snad tyto přístroje měly dostat upgradovaný čipset Exynos 990. Tato jihokorejská procesorová jednotka (a další generace před ní) je terčem kritiky kvůli tomu, že je určená jen pro některé regiony a přitom slabší než jinde používané čipsety od amerického Qualcommu. Ve stejných telefonech za stejné peníze. U zmíněné verze 990 (a konkurenta Snapdragon 865) v modelech Galaxy S20 to dokonce vyvrcholilo obrovskou peticí proti tomuto rozdělování trhu. Nedávno jsme se dozvěděli, že i tentokrát asi Samsung plánuje trh z hlediska procesorů rozdělit. Což evropské zákazníky samozřejmě opětovně zklamalo a naštvalo. Potěšující by ale měla být aktuální spekulace, že Exynos 990 pro Galaxy Note 20 skutečně dostane vylepšení.

Za informací stojí Twitter uživatel @TheGalox_, který tvrdí, že procesor zatím i nadále ponese stejné jméno (žádné 990+ či něco takového), ale nabídne lepší vlastnosti. Jihokorejský Samsung tedy nemá údajně v plánu pro blížící se telefony použít nově pojmenovaný procesor. Prý použije hardwarově lepší, ale marketingově stejně označený. Má přitom mít například vyšší výkon a také lepší odolnost proti přehřívání. Toto je debata, která se týká Evropy včetně ČR. Například v USA nemají mít telefony Samsung Galaxy Note 20 zmíněný Exynos 990, ale papírově silnější Qualcomm Snapdragon 865+. Tedy řadového následovatele čipsetu, který pohání mimo Evropu řadu Galaxy S20. Jsme velmi zvědaví, jaký rozdíl mezi čipsety nakonec bude.

Vyrovná se podle vás vylepšený Exynos Snapdragon procesoru?

Zdroj: sammobile