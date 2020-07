Společnost Qualcomm nedávno představila svůj nejvýkonnější čipset – Snapdragon 865+. Již dříve jsme vás informovali o tom, že by měl tikat ve vybraných variantách Galaxy Note 20 a Galaxy Note 20 Ultra. Mezi ně bude tradičně patřit například USA, ovšem v Evropě se ho zřejmě nedočkáme. To ale není všechno. Evropský Galaxy Note 20 totiž zřejmě dostane Exynos 990.

Galaxy Note 20 zřejmě dostane v Evropě Exynos 990

Původně se spekulovalo o tom, že evropské verze dostanou Exynos 992, tedy přímého konkurenta nejvýkonnějšího Snapdragonu od Qualcommu. Na to jsme všichni tak nějak zvyklí a přesto, že bychom radši Snapdragon, s vylepšeným Exynosem bychom se asi spokojili. Jenže Samsung se s největší pravděpodobností rozhodl šetřit kde se dá a nacpe do nové vlajkové lodě kritizovaný Exynos 990, který tiká v řadě Galaxy S20.

A to se nebude líbit ani těm nejzarytějším fanouškům jihokorejského giganta. Není totiž žádným tajemstvím, že Exynos 990 není tak dobrý jako Snapdragon 865 a to jak z hlediska výkonu, tak hlavně z hlediska energetické náročnosti. Právě Exynos 992 měl být čipsetem, který by zavřel pusu všem kritikům. Měl být vyroben skrz 6nm proces a jeho výkon měl být o 3 % lepší, než v případě Snapdragonu 865.

Pokud by se tedy tato zpráva ukázala jako pravdivá, byl by to od Samsungu dosti nešťastný krok. Snapdragon 865+ je totiž asi o 10 % výkonnější, než standardní 865 a tak by byl rozdíl mezi evropskou a USA verzí propastný.

Koupili byste si Galaxy Note 20 s Exynosem 990?

Zdroj: sammobile.com