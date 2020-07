Obrovský únik informací o Galaxy Note 20 prozrazuje snad všechno

Pokud se těšíte na Galaxy Note 20 tak vězte, že vás potěší nový obrovský únik informací o tomto chystaném modelu. Kromě informací pro vás máme také rendery ve všech barevných variantách, ve kterých se bude telefon prodávat. Pojďme tedy na to.

Pojďme se zaměřit na klasický model. Ten bude mít jak 4G, tak i 5G verzi, přičemž ta první bude logicky o něco levnější. U obou variant získáte 6,7″ Super AMOLED displej s rozlišením 2400 x 1080 pixelů a obnovovací frekvencí 60 Hz. Pod ním nalezneme ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Rám by měl být tvořen z kovu, ovšem záda by dle nových informací měla být plastová, na což nejsme u jihokorejského gignta zvyklí. Mohlo by to však znamenat mnohem nižší cenu, než v případě Ultra verze.

Na zadní straně nalezneme soustavu fotoaparátů, přičemž hlavní snímač bude disponovat rozlišením 12 megapixelů, světelností f/1,8 a technologií dual pixel. Nebude chybět ani ultraširokoúhlý snímač se světelností f/2,2. K dispozici bude taktéž 64 megapixelový senzor se světelností f/2,0. Telefon bude taktéž schopen zaznamenat 8K video.

Samozřejmě můžeme rovněž počítat s certifikací IP68 a podporou eSIM a dual SIM. O výdrž se postará 4 300 mAh baterie, která se bude schopna nabít z 0 na 50 % za 30 minut. Samsung Galaxy Note 20 dorazí v barvách Mystic Bronze, Mystic Grey a Mystic Green.

Zdroj: gsmarena.com