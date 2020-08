Před nedávnem jsme vás informovali o faktu, že evropská verze Galaxy Note 20/ Note 20 Ultra dostane vylepšený Exynos 990. Nyní tato verze uniká v benchmarku GeekBench. Nedávno navíc unikla zpráva, že bude tento čipset oproti řadě Galaxy S20 vylepšený a jeho výkon bude srovnatelný s nejvýkonnějšími Snapdragony. Jaká je tedy realita?

Telefon se označuje jako SM-N986B a s čipsetem Exynos přichází také 12 GB operační paměti RAM. Pro nikoho zřejmě není překvapením, že telefon běží na One UI 2.5, které je založené na Androidu 10. Nyní však k věci. V jednojádrovém testu dosáhl telefon na 928 bodů, ve vícejádrovém pak na 2 721 bodů. Zatím to tedy nevypadá, že by se jednalo o nějak rapidně vylepšenou verzi, jelikož je toto skóre v podstatě srovnatelné s Galaxy S20 Ultra.

Na soudy je brzy, musíme si počkat na realitu. Zda se Samsungu opravdu podaří zvýšit výkon tohoto čipsetu je tak zatím ve hvězdách. Podle benchmarku se mu to však nepovedlo. Kromě toho by měl být energeticky účinnější a měl by lépe pracovat s teplem.

Co říkáte na Exynos verzi Galaxy Note 20 Ultra?

Zdroj: gsmarena.com