Samsung Galaxy M55s má být pokračovatelem Samsung Galaxy M55

Mobil už prošel indickou certifikací

Do prodeje se má dostat 23. září



Kromě vlajkových modelů pracuje Samsung už nějakou dobu i na telefonu Samsung Galaxy M55s. Nedávno se na internet dostaly jeho renderové snímky a teď se ukázalo, že mobil prošel indickou certifikací BIS. Má tak nakročeno nejen přímo na indický trh, ale záhy by se mohl dostat i dál do světa.

Na první pohled je hodně podobný svému předchůdci Samsung Galaxy M55, ale nějaké rozdíly tu najdeme. Záda telefonu jsou například podle renderů zajímavě rozdělena svislými pruhy na tři části. A to nejen opticky, ale i na dotek – každý pruh má totiž jinou texturu. Telefon tak neprokluzuje v ruce a zároveň vypadá stylově a originálně.

Snímače fotoaparátů jsou v levém horním rohu a najdeme tam hned tři pod sebou. Prostřední fotoaparát nabídne 50 Mpx, horní 8 Mpx a spodní 2 Mpx. A nechybí ani 50Mpx selfie kamera. Měl by velmi dobře zvládat i noční focení nebo portréty. A nabídne natáčení přední i zadní kamerou zároveň, což je většinou výsada dražších modelů. Po pravé straně pak najdeme samozřejmě možnost přisvícení LED bleskem.

Další specifikace Samsung Galaxy M55s

Samsung Galaxy M55s se bude prodávat ve 2 barevných variantách – korálově zelené a v černé. Nabídne sAMOLED displej s jasem 1 000 nitů a 120Hz obnovovací frekvencí. Jeho úhlopříčka by měla být 6,67 palců a rozlišení 2400 × 1080 pixelů.

Co se týká operační paměti, tak zatím je jasné, že vznikne varianta s 8GB pamětí. Ale pravděpodobně bude dostupná ještě i jiná. Z Benchmarků dále vyplývá, že by měl mít procesor Snapdragon 7 Gen1 a systém Android 14. Co se týká baterie, pravděpodobně nabídne kapacitu 5000 mAh a bude podporovat rychlonabíjení s výkonem až 45 W.

Zdá se tedy, že půjde o velmi slušný telefon střední třídy. Uvedený na indický trh by měl být 23. září, cena zatím nebyla zveřejněna.

Zdroje: Amazon.in