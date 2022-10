V řadě Samsung Galaxy M nalezneme především na poměr cena / výkon orientované smartphony. Většinou se jedná o levnější alternativy k telefonům řady Galaxy A, které navíc ne zřídkakdy nabídnou jako bonus nadstandardně velkou baterii. Nyní se vynořují první informace o připravovaném smartphonu Samsung Galaxy M54, který představuje nástupce stěžejního modelu této řady.

Samsung Galaxy M54 a Snapdragon 888?

Dle těchto, musíme zdůraznit že zatím nepotvrzených, informací by novinka od Samsungu měla dorazit s čipsetem Qualcomm Snapdragon 888. Tento, již trochu starší, nicméně stále velmi výkonný, čipset si nedávno našel svou cestu například do nového smartphonu Honor X40 GT. Vedle toho by novinka údajně měla disponovat také 6,67″, FullHD+, Super AMOLED displejem o 90Hz obnovovací frekvencí. To je potenciální krůček zpět, jelikož současný Galaxy M53 disponuje 120Hz displejem. Nicméně mohla by to být cesta, jak udržet cenu novinky na uzdě.

Na zádech by měly být zastoupeny 64MPx primární, 12MPx ultraširoký a 5MPx makro fotoaparát a selfie kamerka údajně nabídne 32MPx rozlišení. Možná ještě zajímavěji však zní předpoklad nasazení baterie o opravdu nadstandardní kapacitě 6 000 mAh. Jak je pak u Samsungu zvykem, rychlost nabíjení nebude lámat rekordy a mělo by mít k dispozici maximálně 25W výkon. Zda jsou uvedené informace skutečně přesné bychom se pak údajně měli dozvědět již v následujících dnech.

Líbil by se vám smartphone od Samsungu s podobnou výbavou?

Zdroj: FoneArena.com