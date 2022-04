Společnost Samsung v tuto chvíli aktualizovala velké množství telefonů na Android 12 s One UI 4.1 a nemusíme se nutně bavit o vlajkových lodích. Dostalo se totiž na mnoho telefonů střední třídy a tím posledním kouskem, který dostane nový systém je Samsung Galaxy M31s.

Galaxy M31s dostává Android 12 s One UI 4.1

Tento kousek zamířil na náš trh v srpnu roku 2020. Zákazníky lákal na 64Mpx hlavní foťák, 6000mAh baterii nebo 6,5palcový AMOLED displej. Z krabičky pak disponoval systémem Android 10 s nadstavbou One UI 2.1, později dostal aktualizaci na Android 11 a nyní do něj míří Android 12 s One UI 4.1. Aktualizace se označuje jako M317FXXU3DVD4 a momentálně se šíří v Rusku. Kromě standardních funkcí, které jsou se systémem spojeny, jako třeba vylepšený Always-On, nové widgety či Dynamic Color můžeme očekávat také březnové bezpečnostní záplaty.

Samsung Galaxy M31s First Impressions!

Jestliže telefon máte a aktualizace vám ještě nepřišla, zkuste ji manuálně zkontrolovat v Nastavení > Aktualizace softwaru a pokud by vám dorazila, ocenili bychom, kdybyste nám to napsali do komentářů.

Dostal váš mobil One UI 4.1?

Zdroj: gizmochina.com