Samsung Galaxy M30s dostává Android 11 s nadstavbou One UI 3.0

Samsung se snaží pravidelně aktualizovat své telefony a nyní Android 11 s nadstavbou One UI 3.0 dostává také model Galaxy M30s. Je pozoruhodné, jak se jihokorejský gigant ve svých aktualizacích zlepšil a nejnovější systém dává i do svých levnějších telefonů. Někteří výrobci totiž nejsou schopni doposud Android 11 dostat do svých vlajkových modelů.

Samsung Galaxy M30s dostává Android 11

Můžeme očekávat všechny funkce, které jsou pro Android 11 typické. Za zmínku stojí třeba bubliny chatu, lepší správa soukromí nebo widgety na zamknuté obrazovce. Samozřejmě počítáme také s One UI 3.0, které dostalo lepší animace a spoustu dalších funkcí. Aktualizace by měla také mírně vylepšit výdrž baterie. V neposlední řadě se do této aktualizace dostala únorová bezpečnostní záplata.

Nějakou dobu může trvat, než se aktualizace dostane ke všem uživatelům. Zatím byla spatřena ve Francii, Švýcarsku a Německu. Bohužel v redakci tento telefon nemáme, takže nemůžeme dostupnost v Česku zjistit. Pokud vám však aktualizace již přišla, dejte nám prosím vědět do komentářů.

Dostali jste již tuto aktualizaci?