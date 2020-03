Máme oficiální info k Samsung Galaxy M21. Zvěsti o obří baterii nelhaly

Příští pondělí by se měl v Indii začít prodávat nový telefon Samsung Galaxy M21. Indická pobočka Amazonu u této příležitosti vypustila související webovou stránku, která nese oficiální parametry a vizuály nového zástupce řady M. Ještě před příchodem mobilu na trh se tak můžeme přesvědčit o tom, nakolik se zveřejněné specifikace Samsung Galaxy M21 shodují s předchozími spekulacemi. Zdá se, že u žádné ze zveřejněných položek se zvěsti nemýlily. Potvrzena byla například baterie s parádní kapacitou 6000 mAh.

Řada M byla vloni představena s tím, že má uspokojit zejména mainstreamové uživatele v Indii. Jde o přístroje střední třídy, které nedisponují nejnovějšími vychytávkami, ale v klíčových aspektech jsou, troufáme si říci, více než uspokojující. To potvrzují i specifikace Samsung Galaxy M21 v čele právě s kapacitou baterie. Stejně velká by měla být i v modelu M31. Velkou otázkou samozřejmě je, zda se přístroje dočkáme i v ČR. Vzhledem k tomu, že se u nás prodává starší varianta M20, není to rozhodně vyloučeno.

Mezi další oficiální specifikace mobilu Samsung Galaxy M21 patří sAMOLED displej, 48megapixelový zadní fotoaparát a 20megapixelový přední. K tomu můžeme doplnit následující spekulativní parametry: úhlopříčka obrazovky 6,4 palce, čipset Exynos 9611 a varianty se 4 a 6 GB RAM. Odhadujeme, že cenovka bude nastavena někam k hranici pěti tisíc korun.

Jakou cenovku tipujete telefonu vy?

