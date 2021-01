Populární Samsung Galaxy M21 dostává Android 11

Jihokorejský gigant se snaží aktualizovat co největší množství svých telefonů. Posledním důkazem je Samsung Galaxy M21, který dostává Android 11 s nadstavbou One UI 3.0. Ta je prozatím dostupná v Indii a Číně, ovšem brzy se má dostat i do dalších regionů, tedy i k nám.

Samsung Galaxy M21 dostává Android 11

Na tuto aktualizaci upozornil web GSMArena. Firmware, který se označuje jako M215FXXU2BUAC přináší kromě zcela nového uživatelského rozhraní také lednové bezpečnostní záplaty. Její velikost pak činí 1,7 GB. Kromě vylepšeného designu celého systému se zde nachází lepší animace, bubliny chatu u chatovacích aplikací, vylepšená úvodní obrazovka nebo zamykací obrazovka s widgety. Rovněž byl vylepšen výkon a výdrž baterie. Můžeme se těšit také třeba na nové funkce jako je Good Lock. Jedná se o aplikaci, která vám umožní přizpůsobit vzhled uživatelského rozhraník obrazu svému.

Samsung Galaxy M21 je poměrně zajímavým telefonem. Pod kapotou mu tiká čipset Exynos 9611, nechybí ani 6,4″ AMOLED panel s rozlišením 2340 x 1080 pixelů a nezklame ani 48 MPx fotoaparát. Hlavní chloubou je však bezesporu 6 000 mAh baterie, která má zajistit dvoudenní výdrž. Telefon je navíc nyní v zajímavé slevě a tak se v kombinaci s novou aktualizací může jednat o vcelku zajímavý nákup.

Už jste novou aktualizaci dostali?