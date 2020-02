Dle nizozemského technologicky zaměřeného webu Galaxy Club společnost Samsung pracuje na zařízení, které označuje jako “Winner2”. Co to znamená? No, vzhledem k tomu, že měla první generace Galaxy Fold krycí jméno “Winner” asi nic jiného, než že společnost pracuje na druhé generaci tohoto ohebného telefonu.

Samsung za pár dní oficiálně představí Galaxy Z Flip, což však nemá být nástupce původního Galaxy Foldu. Pokud srovnáme tyto dvě zařízení vedle sebe, kromě toho, že jsou obě skládací toho zase tolik společného nemají. Samsung stále věří, že se mezi uživateli vytvoří skupina lidí, kteří ocení ohebný tablet s funkcí telefonu, než vyklápějící véčko. Oficiálně by mohl být představen vedle chystaného Galaxy Note 20.

Zpráva rovněž obsahuje informaci o tom, že Samsung chystá jak LTE tak 5G variantu. To vyvolává spekulace ohledně použitého čipsetu, jelikož Snapdragon 865 podporuje 5G sítě díky svému zabudovanému modemu. Bude tedy v Galaxy Fold 2 obsahovat starší či slabší procesor?

Jste zvědaví na druhou generaci Galaxy Fold?

