Známý leaker zveřejnil první informace o Galaxy Note 20

Řada Galaxy S20 bude představena již tento měsíc, ovšem dnes se objevují spekulace o telefonu, který by měl být představen tradičně až v srpnu. Není jím nikdo jiný, než chystaný Samsung Galaxy Note 20. První informace zveřejnil renomovaný leaker Ice Universe, přičemž se dovídáme zásadní informace o displeji.

Ice Universe tvrdí, že bude nadcházející Galaxy Note podporovat 120 Hz odezvu. To by nebylo tak zásadní, jelikož nadcházející řada Galaxy S20 ji má umět také, ovšem pouze na Full HD rozlišení. Další Note by ji však měl zvládnout i při qHD rozlišení, aniž by docházelo k razantnějšímu vybíjení baterie.

The Galaxy Note20 will use a more fine-tuned 120Hz refresh rate technology. — Ice universe (@UniverseIce) February 4, 2020

Obnovovací frekvence by měla být dynamická. To znamená, že se bude měnit na základě potřeb. Při hraní her se zapne nejvyšší možná odezva, naopak při statickém obrazu se sníží na minimum. Takovou technologii nám představil Apple ve svých iPadech Pro a nazývá ji ProMotion. Na další informace si budeme muset ještě počkat.

Těšíte se na Galaxy Note 20?

Zdroj: gsmarena.com