Samsung Galaxy Fit3 byl konečně oficiálně představen

Pyšní se kvalitní konstrukcí a velkým AMOLED displejem

V Česku je dostupný za 1 499 korun

Samsung Galaxy Fit3 byl veřejným tajemstvím už několik měsíců, před pár týdny unikly také kompletní specifikace a design a nyní nám ho jihokorejská firma představila oficiálně. Zákazníci se mohou těšit na poměrně štědrou nabídku funkcí, cena je navíc nastavena velmi rozumně – na 1499 korun.

Náramek Galaxy Fit3 má hliníkové tělo a pyšní se 1,6palcovým AMOLED displejem s rozlišením 402 x 256 pixelů. Velikostí se tedy zařízení řadí spíše po bok chytrých hodinek, nežli malých náramků jako je třeba Xiaomi Smart Band 8. Milovníci personalizace ocení přes 100 různých ciferníků, jako pozadí si můžete nastavit i vlastní fotografii.

Výdrž baterie činí velmi dobrých 13 dní při běžném používání, ze zdravotních funkcí stojí za zmínku sledování srdečního tepu a okysličení krve, v tiskové zprávě se firma hodně zaměřila na spánek. Náramek detekuje analyzuje spánkové návky a umí rozpoznat chrápání. Podle toho jak budete spát, vám náramek také připraví na míru ušité rady pro kvalitnější spánek.

Co se týče sportovních režimů, náramek jich nabízí více než 100 a některé z nich rozpozná automaticky. Díky certifikaci IP68 a vodotěsnosti do 5 ATM, jej můžete vzít v klidu i do bazénu. Za zmínku stojí také sledování hladiny stresu či detekce pádu, případně následné zavolání SOS.

Náramek samozřejmě neposkytuje tolik funkcí jak hodinky Galaxy Watch s Wear OS, přesto zde některé vychytávky jsou – třeba možnost ovládat dálkově spoušť fotoaparátu nebo najít přes službu Najít telefon. V Česku je náramek k dostání od dnešního dne (23. února) v šedé, stříbrné a růžové barvě za již zmíněných 1 499 Kč.

Popřemýšlíte nad chytrým náramkem od Samsungu?

Zdroj: Tisková zpráva