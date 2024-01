Samsung má brzy představit další generaci náramku Galaxy Fit

Poslední verze se ukázala před více než třemi lety

Galaxy Fit 3 naláká na AMOLED displej, Find My a 21denní výdrž

Od představení posledního chytrého náramku od Samsungu už uplynuly více než 3 roky a dlouho to vypadalo, že se společnost vydává odlišným směrem a raději se bude soustředit na kvalitní hodinky s Wear OS a vývoj chytrého prstenu. Náramky jsou obecně v úpadku a to díky stále nižším cenám chytrých hodinek. V cenové kategorii 2 – 5 tisíc korun si dnes vybere téměř každý uživatel a dostane minimálně větší displej, ale zpravidla také mnohem více funkcí. Jenže firma opravdu chystá uvést na trh další fitness náramek – Galaxy Fit 3. Co o něm víme?

Samsung Galaxy Fit 3 byl již spatřen na jedné z certifikačních platforem (SIRIM) v Malajsii, což by mohlo značit blízký příchod na trh. Nese modelové označení SM-R390, mimo to byl certifikován také u FCC, BIS či TUV Rheinland. Podle spekulací má zařízení nabídnout až 21denní výdrž, což je o týden více než umí současný Galaxy Fit 2, těšit se prý můžeme také na 1,1palcový AMOLED panel s Always-On, vodotěsnost do 5 ATM nebo podporu sledování přes Find My, což se může hodit třeba u dětí.

Předchozí Galaxy Fit 2 z roku 2020 startoval v Česku na ceně 1 390 korun a pokud by se podařilo cenu udržet (nebo by se zdražení pohybovalo v rámci nižších stokorun), byl by jeho největším konkurentem Xiaomi Smart Band 8. I proti němu to bude mít ale jihokorejský náramek těžké, jeho cena spadla pod tisícovku a za tuto cenu nabídne solidní porci muziky, jak jste se mohli dočíst v naší loňské recenzi.

Zdroj: gizmochina.com