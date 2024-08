Pípají vaše Galaxy Buds3? Řešení existuje a je překvapivé

Sluchátka Galaxy Buds3 a Galaxy Buds3 Pro sklidila kritiku za kopírování vzhledu od Applu

Verze Pro byla stažena z prodeje kvůli špatně navržené konstrukci

Nyní má kuriózní problém i verze Buds3, která v prodeji zůstala

Píp, píp, píp… ne, to není Sputnik, ale Galaxy Buds3, možná i ty vaše. Zatímco Samsung uvedl novou řadu sluchátek s velkou pompou a teď dělá, že verze Pro neexistuje, začali si šťastní(?) majitelé sluchátek stěžovat na občasné obtěžující pípání. Samsung se k tomu postavil čelem a jako viníka určil… uživatele.

Galaxy Buds3 obsahují vylepšený systém potlačení okolního hluku (ANC). Běžně je systém ANC tvořen pokročilým systémem několika mikrofonů, které poslouchají okolní zvuk a na základě toho vysílají zvuk o opačné fázi do sluchovodu, čímž ho fakticky vyruší. V ideálním případě tímto postupem získáme dokonalé ticho.

Jenže místo dokonalého ticha se občas ozve pípnutí. Galaxy Buds3 mají systém vylepšený o umělou inteligenci, a to je pravděpodobně zdrojem problému. Když Samsung analyzoval, čím to je, zjistil, že uživatelé občas při manipulaci zakryjí jeden z mikrofonů. Umělá inteligence je pak zmatená a pípne.

Sluchátka jsou velmi podobná sluchátkům Apple a podobné je i řešení, které Samsung zvolil. Vysvětlil majitelům, že je drží špatně a nemají ten mikrofon zakrývat. Protože přece nikdo nemůže chtít po sluchátkách s umělou inteligencí za 4500 Kč, aby nepípala, když jim náhodou zakryjete jeden mikrofon, že. Takže žádná aktualizace, která problém opraví, ale uživateli, nauč se správný hmat.

2010 – Apple iPhone 4 ANTENNA-GATE Press Conference.

Po problému se snadným poškozením nástavců do uší je to už druhý případ, kdy uživatel potřebuje pomalu týdenní kurz pro správné používání sluchátek. A jsem sám, komu připadá zvolené řešení velice podobné tomu, které zvolil u Antennagate v roce 2010? Tehdy měl iPhone 4 problém se signálem, když jste se během hovoru dotkli levého spodního rohu, protože došlo k zastínění antény. Steve Jobs tehdy uživatelům poradil: „Just avoid holding it that way“ (Jednoduše se vyhněte držení telefonu tímto způsobem). Fakt tam nevidíte paralelu? Samsung se pravděpodobně rozhodl Apple kopírovat věrněji, než to na první pohled vypadalo.

Dobrá, konec legrace. Problémy se nevyhýbají žádnému výrobci a nebylo by fér se trefovat do Samsungu jen proto, že se mu něco nepovedlo. A to i když jde o druhý problém se stejným produktem. Na co je třeba upozornit, je zvolený přístup. Neprošlo to Stevu Jobsovi v roce 2010, nemělo by to projít ani Samsungu o 14 let později.

Jak se vám líbí řešení pípajících Buds3, která Samsung zvolil?

Zdroj: SammyFans