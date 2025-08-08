Samsung už začal prodávat nepředstavená sluchátka Galaxy Buds3 FE. Máme rendery a známe cenu Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Buds3 FE se nečekaně objevily v oficiálním panamském e-shopu Podle nedávno spatřené certifikace nabídnou enormní zvýšení kapacity baterie Dostupné budou od 8. srpna 2025 v černé a šedé barvě s designem inspirovaným Galaxy Buds3 Pro Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.8.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Samsung připravuje novou generaci cenově dostupných bezdrátových sluchátek Galaxy Buds3 FE, která se nečekaně objevila v oficiálním panamském e-shopu výrobce. Na zajímavý únik upozornil leaker @MysteryLupin, který objevil produktovou stránku s předobjednávkami a základními specifikacemi. Minimální informace, ale slibná cena Samsung na produktové stránce prozradil jen naprosté minimum informací. Sluchátka budou podle e-shopu k dispozici od 8. srpna – což se mi osobně zdá jako podezřele brzký termín – za cenu 129 dolarů, což v přepočtu činí zhruba 2 700 korun. Zákazníci si budou moci vybrat mezi černou a šedou barevnou variantou, jak ukazují oficiální rendery na stránce. Výrobce se omezil pouze na tři obecné body týkající se pohodlí nošení, potlačení rušivých zvuků a dlouhé výdrže baterie. Konkrétní technické specifikace zatím chybí, což nepřímo potvrzuje, že jde spíše o předčasné odhalení než plnohodnotnou prezentaci. GALAXY BUDS3 NA ALZA.CZ Výrazně vylepšená baterie Nejzajímavější informace o Galaxy Buds3 FE přinesla evropská certifikace SGS Fimko, která odhalila dramatické zlepšení výdrže oproti původním Galaxy Buds FE z roku 2023 (před pár dny na to upozornil server GSMArena). Každé sluchátko dostane baterii s kapacitou 100 mAh místo dosavadních 60 mAh, což představuje nárůst o 66 procent. Ještě výraznější upgrade čeká nabíjecí pouzdro, které údajně nabídne 900mAh baterii oproti 479 mAh u předchůdce. Jde o zlepšení o 87 procent, které by mělo výrazně prodloužit celkovou výdrž mezi nabíjeními. Takové navýšení kapacity naznačuje, že Samsung bere vážně kritiku kratší výdrže původních Buds FE. Design inspirovaný prémiovou řadou Ze zveřejněných renderů je evidentní, že Galaxy Buds3 FE designově vychází z prémiových Galaxy Buds3 Pro. Konstrukce však má být plně plastová namísto toho, aby kombinovala různé materiály. CHCI SLUCHÁTKA SAMSUNG Plánujete si pořídit nové Galaxy Buds3 FE? Zdroje: Samsung, GSMArena, @MysteryLupin/X O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Bezdrátová sluchátka Samsung Samsung Galaxy Buds 3 únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.