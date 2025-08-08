TOPlist

Samsung už začal prodávat nepředstavená sluchátka Galaxy Buds3 FE. Máme rendery a známe cenu

  • Samsung Galaxy Buds3 FE se nečekaně objevily v oficiálním panamském e-shopu
  • Podle nedávno spatřené certifikace nabídnou enormní zvýšení kapacity baterie
  • Dostupné budou od 8. srpna 2025 v černé a šedé barvě s designem inspirovaným Galaxy Buds3 Pro

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
8.8.2025 06:00
Ikona komentáře 0
samsung galaxy buds fe3 ruzovo oranzove pozadi

Samsung připravuje novou generaci cenově dostupných bezdrátových sluchátek Galaxy Buds3 FE, která se nečekaně objevila v oficiálním panamském e-shopu výrobce. Na zajímavý únik upozornil leaker @MysteryLupin, který objevil produktovou stránku s předobjednávkami a základními specifikacemi.

Minimální informace, ale slibná cena

Samsung na produktové stránce prozradil jen naprosté minimum informací. Sluchátka budou podle e-shopu k dispozici od 8. srpna – což se mi osobně zdá jako podezřele brzký termín – za cenu 129 dolarů, což v přepočtu činí zhruba 2 700 korun. Zákazníci si budou moci vybrat mezi černou a šedou barevnou variantou, jak ukazují oficiální rendery na stránce.

samsung galaxy buds fe3 bila v otevrene krabicce
samsung galaxy buds fe3 bila samostatne
samsung galaxy buds fe3 cerna samostatne
samsung galaxy buds fe3 cerna v otevrene krabicce

Výrobce se omezil pouze na tři obecné body týkající se pohodlí nošení, potlačení rušivých zvuků a dlouhé výdrže baterie. Konkrétní technické specifikace zatím chybí, což nepřímo potvrzuje, že jde spíše o předčasné odhalení než plnohodnotnou prezentaci.

Výrazně vylepšená baterie

Nejzajímavější informace o Galaxy Buds3 FE přinesla evropská certifikace SGS Fimko, která odhalila dramatické zlepšení výdrže oproti původním Galaxy Buds FE z roku 2023 (před pár dny na to upozornil server GSMArena). Každé sluchátko dostane baterii s kapacitou 100 mAh místo dosavadních 60 mAh, což představuje nárůst o 66 procent.

samsung galaxy buds fe3 cerna a seda

Ještě výraznější upgrade čeká nabíjecí pouzdro, které údajně nabídne 900mAh baterii oproti 479 mAh u předchůdce. Jde o zlepšení o 87 procent, které by mělo výrazně prodloužit celkovou výdrž mezi nabíjeními. Takové navýšení kapacity naznačuje, že Samsung bere vážně kritiku kratší výdrže původních Buds FE.

Design inspirovaný prémiovou řadou

Ze zveřejněných renderů je evidentní, že Galaxy Buds3 FE designově vychází z prémiových Galaxy Buds3 Pro. Konstrukce však má být plně plastová namísto toho, aby kombinovala různé materiály.

Zdroje: Samsung, GSMArena, @MysteryLupin/X

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
