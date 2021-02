Samsung Galaxy Buds Pro dostávají důležitý update. Co vylepšuje?

Nedávno představená sluchátka Samsung Galaxy Buds Pro dostávají update, který vylepšuje ANC. Před několika dny jsme mohli vidět aktualizaci, která vylepšovala režim Ambient i ANC a nyní tak dostáváme další. Je sympatické, že se Samsung o svá zařízení stará. První uživatelé hlásí, že funkce zatím fungují bezproblémově.

Galaxy Buds Pro dostávají update

Stejně jako u první aktualizace ani u této nejsou žádné podrobnosti o tom, co přesně bylo vylepšeno. Seznam zmiňuje pouze pár funkcí, které jsou nyní vylepšené. Standardní ANC nyní získává vylepšení v podobě režimu Ambient sound, který filtruje většinu okolního zvuku do sluchátek. Funkce se může hodit zejména v rušných ulicích, kde není aktivace ANC to pravé ořechové.

Kromě toho byla opravena chyba, kdy občas hrálo jedno sluchátko přestože jste měli nasazené obě dvě a naopak. Aktualizace se označuje jako R190XXU0AUB3 a má velikost pouhých 2,2 MB.

Už jste tento update dostali?