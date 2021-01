Galaxy Buds Pro v redakci Světa Androida. Máte tipy pro testování?

Před pár hodinami nám v redakci na stole přistála na testování nová sluchátka Galaxy Buds Pro, která Samsung představil v rámci lednové akce Unpacked. Společně s novou řadou telefonů Galaxy S21 opět dorazil nový model skutečně bezdrátových sluchátek alias TWS. Nová varianta Pro nabízí několik novinek jak po stránce designu, tak i parametrů a funkcí. V následujících dnes si na ně podrobně posvítíme. Příležitost ale opět chceme dát i našim čtenářům. Proto v rámci konceptu interaktivních recenzí neváhejte a napište nám do komentáře, na co bychom při testování těchto sluchátek neměli zapomenout. Nebo co vás na nich nejvíce zajímá.

Připomínáme: Základní parametry Galaxy Buds Pro

Bluetooth 5.0 (kodeky AAC, SBC a Samsung škálovatelný)

až 8 hodin výdrž sluchátek + 20 hodin s pouzdrem (5 + 13 s ANC)

(5 + 13 s ANC) bezdrátové nabíjení, ochrana IPX7

11mm basový woofer a 6,5mm výškový tweeter v každém sluchátku + 3 mikrofony

aktivní potlačení hluku ( ANC ) – dvě úrovně

) – dvě úrovně zesílení okolního zvuku ( Ambient Sound ) – 4 úrovně (až +20dB)

) – 4 úrovně (až +20dB) automatické zeslabení přehrávání při řeči

možnost připojení k více zařízením současně a přepínání mezi nimi (Auto Switch)

možnost hledání přes SmartThings Find

Zapojte se do testování nových Samsung sluchátek Galaxy Buds Pro. Napište do komentáře, co by nemělo v naší recenzi chybět.

Co by vás k těmto sluchátkům zajímalo?