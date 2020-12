Samsung Galaxy Buds Pro: Známe barvy, kapacitu baterií i odhad ceny

Jak už je zvykem, Samsung by měl společně s novou vlajkovou sérií telefonů poslat na trh i nová sluchátka. Zatímco u telefonů se bude nejspíš pokračovat v číselné řadě, na poli sluchátek dojde na další slovní v rámci slov. Původně spekulované Galaxy Buds 2 by se měly proměnit v Galaxy Buds Pro a nyní už o produktu víme celkem dost věcí. Znovu by mělo dojít na aktivní potlačení hluku (ANC), bezdrátové nabíjení nebo Bluetooth 5.1 Kromě toho už se mluví i o tom, jaká bude u Samsung Galaxy Buds Pro kapacita baterie a také cena.

O barvách už víme poměrně přesně. K dříve odhalené fialové a stříbrné by měla přibýt konzervativní černá. Teď vyplula informace, že budou mít sluchátka i jejich pouzdro stejné kapacity baterií jako model Buds Live. 500 mAh pouzdro a 120 mAh každé sluchátko. To by znamenalo příjemnou výdrž kolem dvaadvaceti hodin i se zapnutým ANC. Oproti staršímu modelu mají mít nová Samsung sluchátka ochranu IP68, což jistě potěší. Velká kapacita baterie a hlavně posílená odolnost mají vyústit v to, že cena Samsung Galaxy Buds Pro bude cca 199 dolarů. Tedy asi 4 300 Kč a o pár stovek víc než předchozí model.

Zdroj: pharena