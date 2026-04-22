Nové Galaxy Buds leckoho překvapí. Jak budou vypadat příští sluchátka od Samsungu?

Samsung už řadu let systematicky rozšiřuje rodinku Galaxy Buds o varianty pro různé typy posluchačů a nyní se zdá, že do mozaiky přidá další, dosud neviděný kousek. V kódu firmwaru One UI se objevila ikona bezdrátových sluchátek s netradiční konstrukcí, představit by se mohla pod názvem Galaxy Buds Able. Co vše už o nich víme a proč tato novinka rozbíjí dosavadní spekulace? Klipsová konstrukce s otevřeným designem Co se stalo s kostním vedením? Cena ani datum uvedení zatím nejsou jasné Klipsová konstrukce s otevřeným designem Redakce webu SammyGuru vytáhla ikonu Galaxy Buds Able přímo z jednoho z posledních firmwarů One UI. Z ní je patrné, že půjde o sluchátka s klipsovým uchycením, která se nasadí na ušní boltec místo toho, aby se zasouvala do zvukovodu. Na vnitřní straně lze spatřit kopulovité tvary směřující k uchu, zatímco na té vnější pak mřížku, pod níž by se mohly skrývat mikrofony. Podobnou konstrukci využívá řada značek specializujících se na otevřená sluchátka. Zmínit lze třeba modely od Soundcore pod křídly Ankeru či sluchátka Bose Ultra Open. Výhodou je, že uživatel slyší okolí bez nutnosti aktivovat režim transparentnosti, a to se ocení zejména při běhu nebo cyklistice v provozu. Samsung by s Galaxy Buds Able poprvé vstoupil do tohoto specifického segmentu a rozšířil tak nabídku vedle klasických pecek řady Galaxy Buds 4. Co se stalo s kostním vedením? První zvěsti o tom, že Samsung pracuje na sluchátkách využívajících kostní vedení pod označením „Able", se objevily už v březnu loňského roku. Tato technologie funguje na principu vibrací přenášených přes lícní kosti do vnitřního ucha, díky čemuž posluchač slyší hudbu, aniž by mu cokoliv muselo vést zvukovodem. Aktuální uniklý render však nasvědčuje tomu, že se Samsung od kostního vedení odklonil ve prospěch otevřeného designu s běžnými měniči. Server 9to5Google připouští, že teoreticky může jít o dvě různá zařízení, ovšem modelová čísla a softwarové úniky zatím zmiňují jediný produkt. Pokud se tedy fanoušci kostního vedení těšili na Samsung jako jednoho z mála velkých hráčů v tomto oboru, mohou být mírně zklamáni. Na druhou stranu klipsová konstrukce nabízí zpravidla lepší zvukovou kvalitu. Cena ani datum uvedení zatím nejsou jasné Samsung o Galaxy Buds Able oficiálně nic neprozradil, takže konkrétní cenu ani termín uvedení zatím neznáme. Podle spekulací serveru SammyGuru by se novinka mohla cenově pohybovat mezi Galaxy Buds4 a dražšími Buds4 Pro. Uvedení by prý mohlo proběhnout ještě letos v létě, potenciálně po boku skládacího Galaxy Z Fold 8, případně v souvislosti s chystanými Galaxy Glasses. Všechny tyto odhady je ale třeba brát s rezervou. Dokud Samsung novinku oficiálně nepotvrdí, zůstávají detaily v rovině spekulací, a to včetně samotné existence produktu. Ikona ve firmwaru je sice silný indikátor, avšak v minulosti se nejednou stalo, že podobně odhalený produkt nakonec oficiálního uvedení vůbec nedosáhl. Zdroje: SammyGuru, 9to5Google