Nové Galaxy Buds leckoho překvapí. Jak budou vypadat příští sluchátka od Samsungu?

  • Samsung v kódu operačního systému One UI ukryl ikonu nadcházejících sluchátek Galaxy Buds Able
  • Vizuální podoba odhaluje klipsovou konstrukci s otevřeným designem, jakou nabízí například Bose nebo Soundcore
  • Dřívější úniky hovořily o kostním vedení, současný vzhled však této technologii spíše odporuje

Adam Kurfürst
22.4.2026 08:00
Samsung už řadu let systematicky rozšiřuje rodinku Galaxy Buds o varianty pro různé typy posluchačů a nyní se zdá, že do mozaiky přidá další, dosud neviděný kousek. V kódu firmwaru One UI se objevila ikona bezdrátových sluchátek s netradiční konstrukcí, představit by se mohla pod názvem Galaxy Buds Able. Co vše už o nich víme a proč tato novinka rozbíjí dosavadní spekulace?

Klipsová konstrukce s otevřeným designem

Redakce webu SammyGuru vytáhla ikonu Galaxy Buds Able přímo z jednoho z posledních firmwarů One UI. Z ní je patrné, že půjde o sluchátka s klipsovým uchycením, která se nasadí na ušní boltec místo toho, aby se zasouvala do zvukovodu. Na vnitřní straně lze spatřit kopulovité tvary směřující k uchu, zatímco na té vnější pak mřížku, pod níž by se mohly skrývat mikrofony.

Podobnou konstrukci využívá řada značek specializujících se na otevřená sluchátka. Zmínit lze třeba modely od Soundcore pod křídly Ankeru či sluchátka Bose Ultra Open. Výhodou je, že uživatel slyší okolí bez nutnosti aktivovat režim transparentnosti, a to se ocení zejména při běhu nebo cyklistice v provozu. Samsung by s Galaxy Buds Able poprvé vstoupil do tohoto specifického segmentu a rozšířil tak nabídku vedle klasických pecek řady Galaxy Buds 4.

Co se stalo s kostním vedením?

První zvěsti o tom, že Samsung pracuje na sluchátkách využívajících kostní vedení pod označením „Able“, se objevily už v březnu loňského roku. Tato technologie funguje na principu vibrací přenášených přes lícní kosti do vnitřního ucha, díky čemuž posluchač slyší hudbu, aniž by mu cokoliv muselo vést zvukovodem. Aktuální uniklý render však nasvědčuje tomu, že se Samsung od kostního vedení odklonil ve prospěch otevřeného designu s běžnými měniči.

Samsung Galaxy Buds4 Pro: Nejnovější bezdrátová sluchátka mají lepší vnitřnosti i praktické funkce Adam Kurfürst Články

Server 9to5Google připouští, že teoreticky může jít o dvě různá zařízení, ovšem modelová čísla a softwarové úniky zatím zmiňují jediný produkt. Pokud se tedy fanoušci kostního vedení těšili na Samsung jako jednoho z mála velkých hráčů v tomto oboru, mohou být mírně zklamáni. Na druhou stranu klipsová konstrukce nabízí zpravidla lepší zvukovou kvalitu.

Cena ani datum uvedení zatím nejsou jasné

Samsung o Galaxy Buds Able oficiálně nic neprozradil, takže konkrétní cenu ani termín uvedení zatím neznáme. Podle spekulací serveru SammyGuru by se novinka mohla cenově pohybovat mezi Galaxy Buds4 a dražšími Buds4 Pro. Uvedení by prý mohlo proběhnout ještě letos v létě, potenciálně po boku skládacího Galaxy Z Fold 8, případně v souvislosti s chystanými Galaxy Glasses.

Všechny tyto odhady je ale třeba brát s rezervou. Dokud Samsung novinku oficiálně nepotvrdí, zůstávají detaily v rovině spekulací, a to včetně samotné existence produktu. Ikona ve firmwaru je sice silný indikátor, avšak v minulosti se nejednou stalo, že podobně odhalený produkt nakonec oficiálního uvedení vůbec nedosáhl.

Lákají vás sluchátka s otevřenou konstrukcí, nebo raději zůstanete u klasických pecek?

Zdroje: SammyGuru, 9to5Google

Mohlo by vás zajímat

Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.2025
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Galaxy S24 Ultra

Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení

Jakub Kárník
9.1.2025
Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.2025
samsung galaxy s24 ultra fotoaparáty

Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení!

Jakub Kárník
7.1.2025
Samsung Ballie

Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu

Jana Skálová
9.1.2025