Samsung Galaxy Buds4 Pro: Nejnovější bezdrátová sluchátka mají lepší vnitřnosti i praktické funkce Kromě zvyšujících se nároků posluchačů žene výrobce bezdrátových sluchátek kupředu i vzájemná konkurence. Dnes už není vše jen o kvalitě zvuku – role, které rozhodně nelze považovat za vedlejší, hrají také ergonomie, potlačení hluku, výdrž baterie, inteligentní funkce nebo třeba integrace AI asistentů. Oblastí, v nichž se sluchátka s každou generací posouvají dál, mnohdy i mílovými kroky, je zkrátka spousta a na první pohled nemusí být zjevné. Samsung minulý měsíc představil novou generaci sluchátek Galaxy Buds4. Poté, co se loni odklonil od špuntů a přešel k provedení s nožičkou podobný tomu, jaký využívají dnes už v podstatě kultovní Apple AirPods, designové změny sice nelze označit za revoluční, ale mírná proměna je u obou modelů patrná. Většina hlavních upgradů však není na první pohled patrná. Na vůbec nejlepší zvukový zážitek láká pochopitelně model Galaxy Buds4 Pro, jenž na našem trhu dostal cenu 6 199 Kč. Jednoznačně se tak řadí do kategorie prémiových sluchátek vhodných pro ty uživatele, kteří si chtějí dopřát koktejl obsahující špičkovou kvalitu zvuku, pokročilé vychytávky a maximální pohodlí. Podívejme se společně na to, čím jsou sluchátka zajímavá a jaké jsem s nimi nasbíral zkušenosti. Svěží vzhled sluchátek i krabičky Jak už jsem naznačil výše, rozdíly ve vzhledu sice nejsou tak dramatické jako mezi druhou a třetí generací Galaxy Buds, ale pokud jste předchozí model alespoň jednou viděli, spatříte je prakticky ihned. Tělo samotných Galaxy Buds4 Pro je tentokrát kulatější. Samsung se odklonil od ostrých hran a současně nožičku zbavil světelného proužku. Silikonové náušníky po vzoru AirPods Pro každopádně zůstávají. Krabička má s pouzdrem od Galaxy Buds3 Pro společný asi tak jeden prvek (kromě USB-C portu a loga výrobce, pochopitelně), a to průhledné víčko. Tvarem totiž připomíná zaoblený čtverec a sluchátka se do ní pokládají, tedy nestaví se do vertikální polohy nožičkou napřed. Na pouzdře musím ocenit hlavně podporu bezdrátového dobíjení, které po svých zkušenostech s Google Pixel Buds Pro 2 považuji za jednu z nejpraktičtějších vlastností prémiovějších sluchátek. Neustále totiž zapomínám krabičku nabíjet a opravdu mi dovede zkazit den, když se vybije někde venku. Bez nových vnitřností by to nešlo Samsung se u sluchátek Galaxy Buds4 Pro rozhodl provést významné zásahy do vnitřností. Tím nejdůležitějším byla pravděpodobně výměna hloubkového měniče (wooferu), který zodpovídá za basy. Jeho efektivní plocha se zvětšila téměř o 20 %, což by podle výrobce ve výsledku mělo zajistit pestřejší detaily u nižších frekvencí. Basy mohu skutečně pochválit, a to jako posluchač tvrdších žánrů drum and bassu, kde se opravdu projevují. Samsung také upozorňuje na přesun dvoupásmového reproduktoru na horní stranu kovového těla sluchátek. Podle jeho vlastních slov to povede k vyšší účinnosti aktivního potlačení hluku a lepšímu požitku z poslechu při méně příznivých povětrnostních podmínkách či v rušivém prostředí. KOUPIT GALAXY BUDS4 PRO Jihokorejskému výrobci se rovněž povedlo vměstnat do Galaxy Buds4 Pro i jejich krabičky o něco větší baterie. Každé sluchátko tak nyní má k dispozici kapacitu 61 mAh (původně 53 mAh), nabíjecí pouzdro pak 530 mAh (u předchozího model 515 mAh). Výdrž jako takovou Samsung delší neuvádí, ale větší baterie nejspíš přispívají k tomu, aby mohla sluchátka hrát podobně dlouho jako Galaxy Buds3 Pro i s energeticky náročnějšími technologiemi. Software a funkce: Chytřejší ANC i lepší hovory Jak má Samsung ve zvyku, dění na poli softwaru je divácky ještě atraktivnější. Samozřejmostí je tradiční vylepšení ANC, které ovlivňuje nejen jeho účinnost, ale také schopnost automaticky se přizpůsobit okolnímu prostředí. Při testování jsem s ním byl velmi spokojen, při poslechu hudby mu nedělalo sebemenší problém odfiltrovat hluk v autobuse či jedoucím vlaku a čistě pocitově mi přijde efektivnější než u Pixel Buds Pro 2 od Googlu. Galaxy Buds4 Pro nicméně umí oslnit i vychytávkami s přesahem mimo hudební svět. Vypíchnout můžeme kupříkladu funkci Super Clear Call, která potlačuje šum a zvýrazňuje hlas při hovorech bez ohledu na aplikaci. Samsung konkrétně slibuje „mimořádně čistý přenos s dvojnásobnou šířkou pásma oproti běžným hovorům přes Bluetooth“, podpora se však týká pouze telefonů Galaxy s One UI 6.1.1 nebo vyšším. Z hlediska uživatelského pohodlí je pak klíčová možnost ovládat sluchátka přímo z nadstavby telefonu – i bez nainstalované appky Galaxy Wearable si tak snadno vyladíte ekvalizér nebo nastavíte jednotlivé funkce. Musíte k tomu ale mít smartphone od stejného výrobce. Připojit k telefonu či tabletu lze Galaxy Buds4 Pro pouhým otevřením krabičky. Funkcí exkluzivních pro zařízení Galaxy je ale více. Kromě výše zmíněných jde o audio v kvalitě 24bit/96kHz, 360 audio a s ním spojené nahrávání, probuzení AI asistentů hlasem, překládání v reálném čase, gesta hlavou a herní režim. Za zmínku nepochybně stojí i ovládání gesty, i když mi jeho způsob oproti konkurenčním řešením přijde méně praktický. Chvíli potrvá, než si na něj člověk zvykne a než vůbec přijde na to, jak funguje. Tím narážím hlavně na mačkání nožičky pro přepínání mezi režimy potlačení hluku, jež nepovažuji za zrovna uživatelsky nejpřívětivější způsob. Sluchátka Samsung Galaxy Buds4 Pro přišla na český trh v bílé a černé barvě. K dostání jsou také v exkluzivní variantě Pink Gold, která je však k dostání pouze v oficiálním e-shopu výrobce. Doporučená maloobchodní cena činí 6 199 Kč. Uživatelé, kteří si pořídí nová sluchátka Galaxy Buds4 Pro nebo levnější model Buds4 a do 31. 3. 2026 zaregistrují na stránkách novysamsung.cz svou recenzi v rozsahu alespoň 250 znaků, pak mohou získat jeden ze tří unikátních obalů. 