Telefony a hodinky Galaxy získají schopnost, která vás vyděsí: Poznají demenci roky předem

Samsung vyvíjí systém sledování kognitivních funkcí přes běžné používání telefonu Kombinace dat z psaní, volání a pohybu vytváří digitální otisk mozkové aktivity Technologie otevírá etické otázky o sledování zdraví a soukromí Jakub Kárník Publikováno: 25.9.2025 20:00 Většina z nás má v rodině někoho, kdo se potýká se ztrátou paměti. Statistiky jsou neúprosné – každý třetí člověk starší 85 let trpí demencí. Samsung teď přichází s technologií, která slibuje zachytit varovné signály roky dopředu. Stačí k tomu věci, které děláte každý den – psát zprávy, scrollovat Instagramem nebo prostě chodit. Jihokorejský gigant spojil síly s neurology a vytvořil něco, co zatím zní spíš jako dílo Philipa K. Dicka než realita. Digitální biomarkery – tedy stopy, které zanecháváme při používání technologií – prý dokážou prozradit, co se děje v našich hlavách. Mozek zanechává digitální otisky prstů Zkuste si vzpomenout, jak jste psali SMSky před deseti lety a jak píšete dnes. Možná jste si všimli, že děláte víc překlepů. Nebo že vám trvá déle najít to správné slovo. Samsung tvrdí, že právě tyhle drobnosti můžou signalizovat začínající problém. Nejde přitom jen o překlepy. Výzkumníci sledují celý ekosystém vašeho digitálního života. Přestanete volat kamarádům? Může jít o sociální stažení, typický příznak. Ztrácíte se v jednoduchých aplikacích? Zhoršují se exekutivní funkce mozku. Mění se rytmus chůze zaznamenaný hodinkami? I to něco znamená. Každý z těchto signálů sám o sobě nic neznamená. Ale když je algoritmus složí dohromady, vznikne vzorec. A ten se dá porovnat s databází pacientů v raných stádiích demence. Váš hlas prozradí víc, než si myslíte Mezi nejzajímavější objevy patří analýza řeči. Není to jen o tom, co říkáte, ale hlavně jak. Mikroskopické zaváhání při hledání slov, změny v intonaci, dokonce i způsob, jakým dýcháte mezi větami. Samsung testoval jednoduchou metodu – lidé opakovali krátké věty. Zdravý mozek to zvládne automaticky, ale mozek s počínajícími problémy musí víc přemýšlet. Těch pár milisekund navíc? Pro algoritmus jasný signál. V kombinaci s daty o tom, jak často a s kým telefonujete, vzniká komplexní obraz vašich sociálních a jazykových schopností. Právě ty Alzheimer napadá jako první. Nemocniční přesnost v kapse Na letošní konferenci IEEE v Kodani Samsung prezentoval výsledky, které zvedaly obočí i skeptikům. Jejich systém dosáhl přesnosti srovnatelné s klasickými demenci testy. Jenže zatímco na neurologické vyšetření čekáte měsíce a stojí tisíce, telefon máte u sebe pořád. První studie sledovala, jak lidé píšou na telefonu – nejen rychlost, ale i rytmus úhozů, pauzy mezi slovy, návyky při mazání. Druhá analyzovala chůzi pomocí senzorů v Galaxy Watch. Když se obě datasety propojily, vznikl překvapivě přesný diagnostický nástroj. Důležité je, že Samsung netvrdí, že dokáže diagnostikovat Alzheimera. Jde o screening – první síto, které zachytí podezřelé případy a pošle je k doktorovi dřív, než bude pozdě. Etické minové pole všude, kam se podíváte Představte si ráno, kdy vám telefon oznámí: „Vaše kognitivní funkce vykazují 15% pokles oproti průměru." Co s takovou informací? Půjdete k lékaři? Řeknete to rodině? Samsung zatím mlží o tom, jak by systém v praxi fungoval. Budou data zpracovávána lokálně, nebo v cloudu? Kdo k nim bude mít přístup? Může je zaměstnavatel vyžadovat při přijímacím pohovoru? Pak je tu otázka přesnosti. I nejlepší algoritmus občas chybuje. Falešný poplach může zničit někomu měsíce života zbytečnými obavami. Na druhou stranu, co když systém něco přehlédne? Realita nasazení je ale ještě daleko. Samsung mluví o „pokračujícím vývoji" a „nutnosti validace". Překládáno z korporátní řeči: čekají nás roky testování, schvalování a právních tahanic. Možná je to tak lepší. Technologie, která dokáže nahlédnout do vašeho mozku přes způsob, jakým ťukáte do telefonu, si zaslouží pořádnou dávku opatrnosti. Až ale dozraje, může zachránit miliony lidí před tím, aby se ztratili sami v sobě. A to za tu invazi do soukromí možná stojí. Možná. Máte v rodině někoho s Alzheimerovou chorobou? Zdroj: Samsung, AndroidAuthority O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi 