Další populární Samsung mobil dostává Android 12 s One UI 4

Společnost Samsung po vlajkových lodích postupně začíná aktualizovat i modely nižší třídy. Mezi těmi posledními je model Samsung Galaxy A72, který jsme pro vás mimochodem také recenzovali. Jedná se o telefon střední třídy, který nabízí velký 90Hz AMOLED displej, čipset Qualcomm Snapdragon 720G nebo 64Mpx hlavní snímač.

Samsung Galaxy A72 dostává nový systém

Nová aktualizace se označuje jako A725FXXU4BULA a pochopitelně nabízí nový Android 12 s nadstavbou One UI 4. Prozatím byl update spatřen v Rusku a to i s prosincovými bezpečnostními záplatami. Je tedy otázkou času, než se dostane i do dalších regionů včetně toho našeho.

Samsung One UI 4 | Review & Best New Features Guide

Co se týče novinek v One UI 4, můžeme počítat třeba s funkcí Dynamic Color, která se jako první objevila na loňských Pixelech, ale také s větší kontrolou soukromí a zabezpečení obecně. Přepracování se dočkalo také několik Samsung aplikací a kosmetických úprav se dočkalo také několik ikon. Můžeme počítat také s novými widgety, které chce Google v Androidu 12 po delší stagnaci oprášit. Pokud telefon máte, můžete zkusit manuálně aktualizaci zkontrolovat v Nastavení > Aktualizace softwaru.

Zdroj: SamMobile