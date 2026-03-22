Samsung prozradil, kdy představí očekávanou dvojici mobilů střední třídy. Dočkáme se už příští týden

  • Samsung oficiálně oznámil představení Galaxy A57 a Galaxy A37 na 25. března v 13:00 SEČ
  • Oba telefony dostanou vylepšenou odolnost IP68 a energetický štítek třídy A
  • Galaxy A37 překvapí stejným 50Mpx snímačem Sony IMX906 jako dražší sourozenec

Adam Kurfürst
22.3.2026 14:00
Galaxy A26 a Galaxy A36, porovnání v ruce

Po týdnech spekulací a úniků Samsung konečně prozradil, kdy představí nástupce svých nejpopulárnějších smartphonů střední třídy. Galaxy A57 a Galaxy A37 se oficiálně ukážou 25. března, a to nejen v Indii, ale pravděpodobně i na dalších trzích včetně Evropy.

Galaxy A57: výkonnější procesor a lepší výdrž

Vlajková loď střední třídy dostane 6,6″ Super AMOLED displej s rozlišením Full HD+ a 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se postará nový Exynos 1680, který v benchmarku Geekbench předvedl přibližně o 15 % vyšší skóre než současný Exynos 1480. Samsung nabídne varianty s 6, 8 nebo 12 GB RAM a úložištěm 128 nebo 256 GB.

Fotovýbava zahrnuje 50Mpx hlavní snímač, 12Mpx ultrašíro a 5Mpx makro kameru. Selfie fotoaparát má rozlišení 12 Mpx. Baterie zůstává na 5 000 mAh s 45W nabíjením, ale díky lepší efektivitě by měla vydržet déle – energetický štítek uvádí teoretických 52 hodin oproti 44 hodinám u předchůdce.

Galaxy A37: větší displej a překvapivý fotoaparát

Levnější model zaujme 6,7″ AMOLED displejem a procesorem Exynos 1480, tedy stejným čipem jako v současném Galaxy A56. Hlavním tahákem je však fotoaparát – Galaxy A37 dostane stejný 50Mpx snímač Sony IMX906 jako dražší sourozenec. Oproti loňskému Galaxy A36 s menším senzorem (1/1,95″) jde o výrazné zlepšení, protože IMX906 má optický formát 1/1,56″ a zachytí více světla.

galaxy a56 5g
Doprovodné objektivy tvoří 8Mpx ultrašíro a 5Mpx makro. Baterie má opět 5 000 mAh s 45W nabíjením a teoretickou výdrž 53 hodin.

Společné vylepšení: odolnost IP68

Oba telefony získaly certifikaci IP68, což znamená odolnost při ponoření do 1,5 metru vody. Loňské modely A56 a A36 měly pouze IP67. Samsung tak přibližuje střední třídu specifikacím vlajkových lodí. Co se týče softwaru, novinky poběží na Androidu 16 s One UI 8 a měly by dostat šest let aktualizací.

Těšíte se na nové Samsungy střední třídy?

Zdroje: GSMArena

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

