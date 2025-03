Samsung představil novinky ve střední třídě, Galaxy A56 a další. Letos to není žádná nuda

Reklama

Samsung představil novinky pro rok 2025 z řady A: Galaxy A56, Galaxy A36 a Galaxy A26. Telefony Galaxy A patří k nejoblíbenějším zařízením v Česku. Nabízí rozumný hardware za většinou akceptovatelnou cenu a zapadají do ekosystému Samsung Galaxy.

Galaxy A pro rok 2025

Samsung představil hned tři modely, a to Galaxy A26, A36 a A56. U všech modelů se jedná o evoluci ve srovnání s předchůdci. Samsung do toho tentokrát praštil a inovoval nejen, aby se neřeklo.

Vzhled a zpracování

Galaxy A56 má kovový rám, zatímco A36 a A26 se musí spokojit s plastem. Zadní strana je pak ze skla. Dobrou zprávou je, že rozdíl poznáte až při detailním zkoumání. A56 má rám přerušený platovým proužkem kvůli anténám. Při úchopu nic nevrže a všechny modely se výborně drží. U A36 a A56 došlo mezigeneračně k významnému zeštíhlení i snížení hmotnosti.

A56 je o 0,8 mm tenčí než A55 (8,2 mm vs 7,4 mm) a také o poznání lehčí (198 g vs 213 g). Rozměry se prakticky nezměnily, ale přesto se zvětšil displej na úkor rámečků.

A36 je na tom s rozměry stejně, hmotnost se změnila z 209 g na 195 g. A26 snížila tloušťku z 8,3 mm na 7,7 mm.

Vyšší dva modely mají optickou čtečku otisků prstů pod displejem, A26 ji má schovanou v bočním tlačítku. Výbornou zprávou je, že všechny modely mají letos odolnost IP67.

Barevné varianty

Letošní modely nejsou nijak křiklavé, ale ani nudné. Přestože Samsung vsadil na klasické barvy, působí prémiovým dojmem, a to i u nejlevnějšího modelu.

Galaxy A56 se bude nabízet v následujících barvách: černá (Awesome Graphite), šedá (Aawesome LightGray), Zelená (Awesome Olive) a Růžová (Awesome Pink).

Galaxy A36 a A26 pak nabídnou tyto barevné variace: černá (Awesome Back), bílá (Awesome White), zelená (Awesome Lime) a fialová (Awesome Lavender).

Software

Letošní A-čka jsou druhými telefony, které se mohou chlubit nadstavbou One UI 7. Kromě toho Samsung přenesl některé prvky AI i do této třídy. Například nejoblíbenější funkce Circle to search je v těchto telefonech už z výroby.

Kromě toho zde najdeme další funkce Awesome Intelligence jako je odstranění nežádoucích objektů z fotografie nebo výběr nejlepšího obličeje u skupinových fotografií. Telefon také dokáže automaticky vytvořit sestříhané video z nejzajímavějších záběrů (tahle funkce potřebuje, abyste fotili se zapnutou funkcí fotografie pohybu).

Pokud vás nebere AI, následující informace vás potěší určitě. Samsung u všech třech modelů garantuje 6 velkých aktualizací systému a 6 let bezpečnostních aktualizací. To znamená, že pokud by Google náhodou zpomalil a vydal Android 21 za více než 6 let, stejně ho dostanete. Naopak kdyby zrychlil, máte jistých 6 let aktualizací zabezpečení, byť systém už by se neaktualizoval.

Čipset

Galaxy A56 je poháněn čipsetem Exynos 1580, A36 má pod kapotou čipset Snapdragon 6 Gen 3 a A26 si vystačí s Exynosem 1380.

Všechny modely se chlubí vylepšeným chlazením (srovnatelné s chlazením v S24+) a samozřejmě i vylepšeným výkonem. U A56 Samsung deklaruje zvýšení výkonu CPU o 18 % ve srovnání s předchozí A55, u A36 pak jde o navýšení výkonu CPU o 8 %.

Paměť a úložiště

Galaxy A26 a A36 jsou k dispozici ve variantách 6/128 GB a 8/256 GB, Galaxy A56 pak 8/128 a 8/256 GB.

Nyní se dostáváme k jedinému kontroverznímu kroku, ke kterému se Samsung odhodlal. Galaxy A36 a A56 nepodporují paměťové karty. Galaxy A26 je tak jediný model, který paměťové karty podporuje. U něj naopak došlo k navýšení maximální podporované kapacity na až 2 TB.

Displej

Galaxy A36 a A56 mají 6,7″ FHD+ displej s podporou 60/120 Hz. Svítivost dosahuje 1200 nitů, ve špičce až 1900 nitů. Je zde tedy nárůst velikosti úhlopříčky o 0,1″ na úkor rámečků kolem displeje. Průstřel má tvar O.

Galaxy A26 má také 6,7″ FHD+ displej typu SuperAMOLED opět s podporou 60/120 Hz. Průstřel je tvaru U.

Fotoaparát

Samsung sice zachoval rozlišení hlavních fotoaparátů, ale chlubí se větším snímačem. Galaxy A56 má dokonce snímač o stejné velikosti jako S25 (není to stejný snímač, je jen stejně velký, ale i to je důležitý parametr). Konkrétně se jedná o snímač 1/1,56″ s µm pixely. To by mělo znamenat posun v kvalitě fotografií zvláště za horších světelných podmínek.

Zlepšila se rychlost odezvy. Zatímco A55 potřebovala na pořízení fotografie 380 ms, Galaxy A56 to zvládne už za 240 ms. Stejně tak je zrychlené přepínání objektivů. Zde došlo k posunu z 980 ms u A55 na 430 ms u A56.

Galaxy A56 a A36 mají také vylepšení přední fotoaparát. Zatímco rozlišení kleslo na 12 Mpx, fotoaparát získal podporu HDR videa, a to v rozlišeních HD, FHD a 4K při 30 snímcích za sekundu. Důležitá je podpora 10-bit HDR. Dále se přední fotoaparát chlubí funkcí redukce šumu (Low Noise Mode).

Baterie a nabíjení

Galaxy A36 a A56 mají shodně baterii o kapacitě 5000 mAh. Nově podporují nabíjení 45 W. Za 30 minut byste se měli dostat na 65 % u A56 a na 66 % u A36, plné nabití pak zabere 68 minut. Galaxy A26 zůstalo u 25W nabíjení.

Samsung slibuje až 29 hodin přehrávání videa na jedno nabití, celkově by mělo jít o dvoudenní telefon.

Srovnání jednotlivých modelů

Galaxy A26 5G Galaxy A36 5G Galaxy A56 5G Displej 6,7″ FHD+ Super AMOLED, Infinity-U, 120 Hz 6,7″ FHD+ Super AMOLED, Infinity-O, 120 Hz, 1200 nits (HBM) 6,7″ FHD+ Super AMOLED, Infinity-O, 120 Hz, 1200 nits (HBM) Procesor Exynos 1380 Snapdragon 6 Gen3 (4 nm Octa-core, CPU +8%) Exynos 1580 (4 nm Octa-core, CPU +18 %, GPU +17 %, NPU +12 %) Paměť 6 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, microSD až 2 TB 6 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, microSD není podporováno 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, microSD není podporováno Aktualizace OS a zabezpečení OS 6x, SMR 6 let OS 6x, SMR 6 let OS 6x, SMR 6 let Fotoaparát Hlavní: 50 MP OIS

Ultra širokoúhlý: 8 MP

Makro: 2 MP

Přední: 13 MP Hlavní: 50 MP OIS Video HDR

Ultra Wide: 8 MP

Makro: 5 MP

Přední: 12 MP Video HDR Hlavní: 50 MP OIS Video HDR

Ultra Wide: 12 MP

Makro: 5 MP

Přední: 12 MP Video HDR, LN Baterie 5000 mAh, 25W 5000 mAh, 45W 5000 mAh, 45W Rozměry 164,0 x 77,5 x 7,7 mm, Hmotnost 200 g 162,9 x 78,2 x 7,4 mm, Hmotnost 195 g 162,2 x 77,5 x 7,4 mm, Hmotnost 198 g Materiály Záda: Sklo

Rám: Plast Záda: Sklo

Rám: Plast Záda: Sklo

Rám: Kovový Odolnost IP67 IP67 IP67 Ostatní Snímač otisků prstů na boku Snímač otisků prstů v displeji, eSIM, Stereo reproduktory, Samsung Knox Vault Snímač otisků prstů v displeji, eSIM, Stereo reproduktory, Samsung Knox Vault

Obaly

Samsung představil také originální obaly. Můžete si vybrat mezi odolnými, transparentním a nebo barevnými silikonovými obaly, které ladí k barvě telefonů.

Galaxy A56, A36, A26 – jak je rozpoznat?

Samsung významně sjednotil design a rozpoznat od sebe jednotlivé modely chce bystré oko. Prvním poznávacím znamením je tvar průstřelu displeje. Galaxy S26 má tvar kapky (U), zatímco A36 a A56 mají kroužek (O).

Galaxy A36 a A56 od sebe pak rozeznáte podle rámu. A56 jako jediná má kovový rám, což je poznat podle plastových pásků, které přerušují jednolitost rámu. To je nutná technická záležitost kvůli anténám.

Cena a dostupnost

Všechny telefony je již možné si objednat. Distribuce pak začne 14. března 2025. Zákazníci, kteří si telefony objednají do 13. dubna 2025 mohou využít e-voucher, který sníží cenu.

Model Paměťová varianta Cena Cena s e-voucerem Galaxy A56 8 GB + 256 GB 12 999 Kč 10 999 Kč 8 GB + 128 GB 11 999 Kč 10 999 Kč Galaxy A36 8 GB + 256 GB 10 999 Kč 9 999 Kč 6 GB + 128 GB 9 499 Kč 8 999 Kč Galaxy A26 8 GB + 256 GB 8 999 Kč 8 499 Kč 6 GB + 128 GB 7 499 Kč 6 999 Kč

Zaujaly vás nové modely řady Galaxy A?

Zdroj: vlastní