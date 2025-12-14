Vybíráme nejlepší telefon střední třídy: Proč koupit zrovna Galaxy A56? Hlavní stránka Články Samsung Galaxy A56 spadl z 11 990 Kč na 8 990 Kč u oficiálních prodejců, v EU distribuci je už od 7 tisíc Nabízí šest let systémových aktualizací, kovové tělo s IP67, 6,7" AMOLED displej a 45W nabíjení Jako jeden z prvních telefonů střední třídy už běží na One UI 8 s Androidem 16 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.12.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Když Samsung letos v březnu uvedl Galaxy A56 za 11 990 Kč, reakce byly vlažné. Za takové peníze byl nebezpečně blízko Galaxy S24 FE, který nabízí více muziky. Jenže od té doby se ceny pohnuly – oficiální prodejci jako Alza nebo Samsung e-shop ho teď nabízejí za 8 990 Kč, a v neoficiální EU distribuci ho seženete už od 7 tisíc. A to už je úplně jiná situace. Proč právě Galaxy A56? Galaxy A56 patří do kategorie telefonů, které nemají jednu výraznou přednost, ale nabízejí vyvážený balíček vlastností. Kovový rám, sklo Gorilla Glass Victus+ vpředu i vzadu, odolnost IP67 proti vodě a prachu, 6,7″ AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a 45W nabíjení. Oproti loňskému A55 je nový model tenčí (7,4 mm vs 8,2 mm) a lehčí, přestože má větší displej. Samsung ztenčil rámečky, takže obrazovka zabírá víc plochy bez nárůstu celkových rozměrů. Šest let aktualizací: hlavní trumf Tady Samsung válcuje konkurenci. Galaxy A56 dostane 6 generací systémových aktualizací a 6 let bezpečnostních záplat. To znamená podporu až do roku 2031 – déle než většina vlajkových lodí jiných značek. A nejde jen o sliby. A56 už v září 2025 obdržel stabilní aktualizaci na One UI 8 s Androidem 16, čímž předběhl řadu dražších telefonů. Jako jeden z prvních zástupců střední třídy vůbec. Pro kohokoli, kdo nechce měnit telefon každé dva roky, je tohle zásadní argument. One UI 8: víc než jen hezké prostředí Samsung s One UI 8 přepracoval celé uživatelské rozhraní – nové ikony, plynulejší animace, přehlednější menu. Ale důležitější než vzhled jsou praktické funkce, které z A56 vytahují maximum. Circle to Search umožňuje zakroužkovat cokoli na obrazovce a okamžitě to vyhledat na Googlu. Vidíte zajímavé tenisky ve videu na YouTube? Zakroužkujte je prstem a máte výsledky. Funguje to přirozeně a rychle si na to zvyknete, osobně už bych nechtěl telefon, který tuto funkci neumí. Mazání objektů z fotek pomocí AI patří mezi nejlepší implementace ve své cenové kategorii. Nežádoucí prvky ve scéně – kolemjdoucí, odpadkový koš, dopravní značka – zmizí jedním klepnutím a AI vyplní prázdný prostor. Výsledky jsou překvapivě čisté i ve srovnání s dražšími telefony. Auto Trim vezme vaše delší video a automaticky z něj vystřihne zajímavé momenty do krátkého sestřihu. Ideální pro sociální sítě, kde nechcete trávit hodiny editací. Best Face zase řeší věčný problém skupinových fotek – vybere nejlepší výrazy všech osob z několika snímků a složí je do jedné fotky. K tomu přidejte Knox Vault pro bezpečné ukládání citlivých dat, vylepšené multitaskingové funkce a chytřejší kontextové návrhy, které se učí z vašeho používání. Samsung ekosystém: když máte víc Galaxy zařízení Galaxy A56 naplno těží z propojení s dalšími Samsung zařízeními. Quick Share umožňuje bleskový přenos souborů mezi telefony, tablety, notebooky i počítači s Windows – bez kabelů, bez čekání. Sdílení fotek nebo dokumentů je otázkou dvou klepnutí. Pokud máte Galaxy Watch nebo Galaxy Buds, všechno se páruje automaticky a nastavení se synchronizuje přes Samsung účet. Vlastníte Samsung TV? Telefon se okamžitě objeví jako zdroj pro zrcadlení obrazovky nebo ovládání. Pro ty, kdo přecházejí z iPhonu, je tu Smart Switch – přenese kontakty, fotky, videa, kalendáře i některé aplikace ze starého telefonu během několika minut. Funguje to bezdrátově i přes kabel. Displej a výkon: nad očekávání 6,7″ Super AMOLED panel nabízí rozlišení FHD+, 120Hz obnovovací frekvenci a špičkový jas až 1 900 nitů. Na přímém slunci zůstává čitelný, v HDR obsahu vynikne. Za danou cenu jde o lehký nadprůměr. Není to něco, co vás okamžitě praští do očí, ale musím říct, že byl při běžném používání velmi příjemný. Automatický jas funguje spolehlivě, stejně tak potěší i nízký minimální jas, což jsem využil v noci při čtení v posteli. Procesor Exynos 1580 není tak výkonný jako jeho vlajkoví příbuzní z rodiny Exynos 2000, avšak s konkurencí drží krok překvapivě dobře. V AnTuTu (v11) dosahuje na skóre okolo 1 200 000 bodů, což je o něco vyšší skóre než třeba konkurenční Snapdragon 7 Gen 3. V praxi to znamená, že systém, multitasking, vyskakování klávesnice a další úkony, se kterými mají levné čipsety často problém, funguje naprosto skvěle. One UI 8 je plynulé skoro jako na Galaxy S25. Jasně, kdybych se v tom chtěl hodně šťourat, asi bych narazil na občasný minizásek přechodu animace, ale jinak? Jakožto dlouholetý skeptik čipů Exynos jsem velmi příjemně překvapen. Dokonce i export 4K videa v aplikaci Edits byl celkem svižný. Oproti mému iPhonu 17 Pro, který se pohybuje cenově úplně někde jinde, nebyl rozdíl tak dramatický, jak bych čekal. Dvě minuty dlouhý Instagram Reel vyexportovala A56 za 2 minuty a 18 vteřin, zatímco iPhone byl hotový za 1 minutu za 43 vteřin. Hraní her mu také nedělá problémy. Mé oblíbené Diablo Immortal je schopen rozhýbat při rozumném grafickém nastavení na 60 fps, Call of Duty: Mobile běží rovněž velmi dobře a stejně tak třeba nové Destiny: Rising, které se drží na vysoké grafické nastavení u hranice 50 fps. A běžné věci – sociální sítě, prohlížení webu, navigace, streamování – vše běží plynule. Baterie a nabíjení: celý den v klidu 5 000mAh baterie spolehlivě vydrží celý den běžného používání. Samsung uvádí až 29 hodin přehrávání videa, reálná výdrž se pohybuje kolem dne až dne a půl podle intenzity používání. Příjemným překvapením je 45W nabíjení – stejné jako u vlajkového Galaxy S25 Ultra (a rychlejší než u základní Galaxy S25). Za 30 minut se dostanete na 65 %, plné nabití trvá něco přes hodinu. Nabíječka v balení není, ale poslouží jakýkoli výkonnější USB-C adaptér s podporou PD. Foťáky: solidní základ bez teleobjektivu 50Mpx hlavní snímač s optickou stabilizací, 12Mpx ultraširoký záběr a 5Mpx makro. Sestava zůstává stejná jako u předchůdce, teleobjektiv chybí. Za denního světla A56 pořizuje pěkné, barevně výrazné fotky v typickém Samsung stylu. Noční režim obstojí, AI vylepšení pomáhají zejména při focení oblohy a portrétů. Překvapivě dobře vychází selfie kamera a natáčení videa. 12Mpx přední snímač s podporou Super HDR zvládá i horší světelné podmínky a 4K video vypadá na střední třídu nadprůměrně. Pro koho je Galaxy A56 ideální volba Samsung Galaxy A56 dává smysl pro ty, kdo hledají telefon na několik let dopředu. Kombinace prémiového zpracování, kvalitního displeje a rekordní softwarové podpory z něj dělá investici, která se vyplatí dlouhodobě. Je to logická volba při upgradu ze staršího telefonu řady A nebo pro kohokoli, kdo je zvyklý na prostředí One UI a nechce experimentovat s jinými systémy. Za 8–9 tisíc korun dostanete telefon, který nevypadá ani se nechová jako střední třída – a s podporou do roku 2031 vám vydrží déle než většina dražších alternativ. Pokud vám jde primárně o nejlepší foťák nebo nejvyšší výkon za nejnižší cenu, existují specializovanější alternativy. Ale jako vyvážený balíček pro každodenní používání na několik let patří A56 mezi nejlepší volby ve své kategorii. Uvažujete o koupi Galaxy A56? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Exynos 1580 Samsung Samsung Galaxy A56