Galaxy A54, A34 a A14: co o nich v tuto chvíli víme?

Společnost Samsung v těchto chvílích pracuje zejména na vlajkových lodí řady Galaxy S23, ale zároveň se mobilní divize soustředí také na řady Galaxy A, což nyní potvrdil web GalaxyClub, který přinesl pár zajímavých informací.

Jihokorejská firma příští rok představí minimálně čtyři telefony řady Galaxy A – Galaxy A14, Galaxy A34, Galaxy A54 a Galaxy A74. První zmiňovaný model má dokonce venku už modelové číslo (SM-A146B) dle kterého víme, že bude disponovat 5G konektivitou. Teoreticky by se měl ukázat ještě v prosinci, nejpozději v lednu.

Model Galaxy A34 se označuje jako SM-A346B a kromě 5G se bude chlubit také novým čipem Exynos 1380, který firma nasadí do dalších mobilů střední třídy. Nejlepším telefonem z celé trojice bude pochopitelně Galaxy A54 (SM-A546B). Ten má podle nejnovějších informací nabídnout několik prémiových funkcí, které známe z vlajkových lodí. To je zatím hodně obecná informace a lze si pod ní představit několik věcí. Každopádně by se měla designem i specifikacemi odlišit od Galaxy A52(s), respektive Galaxy A53. Firma by měla také upustit od zbytečných 2Mpx fotoaparátů, o čemž jsme vás informovali několik týdnů zpět.

Jak se těšíte na novou řadu Galaxy A od Samsungu?

Zdroj: AndroidHeadlines