Samsung rozšiřuje nadstavbu One UI 6.1 na další telefon střední třídy

Tentokrát se dočkal Galaxy A53 z roku 2022, který se v Česku prodával skvěle

Aktualizace zahrnuje řadu nových funkcí, nemá však nové bezpečnostní záplaty

Samsung v posledních dnech uvolňuje aktualizaci One UI 6.1 pro smartphony všech cenových kategorií, před pár dny se dočkal Galaxy A33 a nyní update míří i na prémiovější Galaxy A53 z roku 2022. V současné době je k dispozici i v Evropě, takže je velká šance, že dorazil i do Česka. V redakci bohužel tento telefon nemáme, ale budeme rádi, pokud nám o dostupnosti dáte vědět do naší komunity.

Aktualizace má verzi firmwaru A536BXXU9EXDC a její stažení zabere přibližně 2,2 GB. Pro optimální stažení a minimalizaci spotřeby dat doporučujeme stáhnout aktualizaci prostřednictvím Wi-Fi sítě, nemáte-li neomezená data. Je důležité podotknout, že aktualizace neobsahuje bezpečnostní záplatu z května 2024, což je trochu škoda. Můžeme se však těšit na řadu nových funkcí.

Nově můžete kopírovat a vkládat objekty z jednoho obrázku do druhého, vylepšovat ořezy a používat je jako nálepky. V galerii se zlepšilo také vyhledávání. Na domovskou obrazovku a tapetu lze přidávat efekty a rámečky a k dispozici jsou také nové widgety. Za zmínku stojí také nové Rychlé sdílení (integrované s Nearby Share od Google), vylepšená aplikace Samsung Find, synchronizace karet webového prohlížeče Samsung Internet, end-to-end šifrování dat v Samsung Cloud, soutěže v Samsung Health, vylepšené sledování ženského zdraví, hlasové diktování bez skrývání klávesnice či otevírání všech minimalizovaných aplikací najednou.

Dostali jste už One UI 6.1 na Galaxy A53?

Zdroj: SamMobile