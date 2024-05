Samsung rozšiřuje nadstavbu One UI 6.1 na další starší telefon střední třídy

Tentokrát se jedná o dodnes velmi populární Galaxy A33 z března 2022

Majitelé se však musí smířit s absencí funkcí Galaxy AI

Samsung v tichosti rozšiřuje nejnovější verzi nadstavby One UI 6.1 na další ze svých modelů střední třídy. Po Galaxy A54 a A34 se aktualizace dočkal i populární Galaxy A33, který se na trh dostal v březnu 2022. Update přichází jen pár hodin poté, co byl uvolněn pro model Galaxy A73, ten se ale v Česku nikdy neprodával.

Aktualizace s číslem sestavení A336EDXU8EXDD přináší do Galaxy A33 většinu funkcí a vylepšení, které si už užívají majitelé novějších modelů. Mezi ně patří například vylepšené animace, lepší editor obrázků v Galerii, nové widgety či efekt hloubky ostrosti pro aktuálně nastavenou tapetu. Bohužel, funkce umělé inteligence pod pod taktovkou Galaxy AI, které jsou součástí One UI 6.1 u vlajkových telefonů, se ve střední třídě patrně vůbec neobjeví. To ale není žádné překvapení, Samsung ji totiž přislíbil jen a pouze starším vlajkám.

I bez funkcí AI je ale One UI 6.1 pro A33 poměrně rozsáhlá aktualizace, která zabírá přes 2 GB. Proto je vhodné stahovat ji přes Wi-Fi připojení, nemáte-li neomezená data. Aktualizaci si můžete stáhnout manuálně v nabídce Nastavení > Aktualizace softwaru > Stáhnout a nainstalovat.

Zdroj: SamMobile