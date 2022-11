Jeden z nejprodávanějších Samsungů v ČR dostává Android 13

Poté, co Samsung aktualizoval telefony Galaxy S22 na Android 13, se dostalo také na starší modely Galaxy S21, Galaxy S20 a Galaxy Note20. Všechny vyjmenované mobily jsou ale z vlajkových řad, které jihokorejská firma pochopitelně upřednostnila. Nyní se ale Android 13 s One UI 5.0 dostává do střední třídy, konkrétně na jeden z nejprodávanějších mobilů střední třídy, Samsung Galaxy A53.

Aktualizace byla jako první spatřena v Nizozemsku a označuje se jako A536BXXU4BVJG. Celková velikost činí lehce přes 2 GB a spolu s novinkami, které jsou s novým systémem spojené, jako je třeba nová zamykací obrazovka s možnostmi přizpůsobení, či nové widgety, dorazily také říjnové bezpečnostní záplaty.

Jestliže tedy Samsung Galaxy A53, který dle serveru Heureka patří k deseti nejprodávanějším mobilům v ČR máte, zkuste v Nastavení > Aktualizace softwaru zkontrolovat, zda máte aktualizaci k dispozici.

Už vám dorazila One UI 5.0 aktualizace?

Zdroj: GSMArena