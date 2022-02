Nejen Samsung, ale i další výrobci mají neustále problémy s dodávkou komponentů do chystaných mobilních telefonů. Vzpomeňte si na nedávnou situaci okolo Galaxy S21 FE, který měl na trh původně přijít v srpnu. A věříme, že pokud by se tak stalo, byl by z něj prodejní hit. Když se ale na pulty obchodů dostal o čtyři měsíce později, nejsme si nějakým velkým úspěchem zcela jistí. Nyní se začíná spekulovat o tom, že bude pozdržen také model Galaxy A73. Naštěstí to ale nebude tak dlouhá doba.

Galaxy A53 přijde na trh v březnu, Galaxy A73 až v dubnu

Jihokorejská firma zpravidla představuje vedle Galaxy A5x také telefon Galaxy A7x a vypadá to, že letos bude vše jinak. Dle posledních informací bude Samsung Galaxy A53 představen v březnu, což by dávalo smysl. Aktuální Galaxy A52s, který jsme pro vás před nějakým časem recenzovali patří totiž k nejprodávanějším telefonům ve své třídě. Telefon by se měl pochlubit čipsetem Samsung Exynos 1200, 5000mAh baterií, 120Hz AMOLED displejem a 64Mpx hlavním snímačem.

Chystaný Galaxy A73 by se měl představit o měsíc později, tedy v dubnu. Dostat by měl čipset Snapdragon 750G, 6,7palcový AMOLED panel s Full HD+ rozlišením a 108Mpx hlavní fotoaparát.

Jaký máte názor na telefony Galaxy A?

Zdroj: gizchina.com