Všechno jednou končí. Tento oblíbený Samsung už nedostane žádnou aktualizaci s funkcemi

Oblíbená trojice modelů řady Galaxy A52 nedávno dostala důležitý update

Aktualizace na One UI 6.1 pro ně znamená dost možná poslední příděl funkcí

Do koše ale nejdou, nadále budou dostávat bezpečnostní záplaty

Samsung pokračuje v rozšiřování aktuální nadstavby One UI 6.1 na svá starší zařízení a před nedávnem se dočkal model Galaxy A52s, jenž byl vysoce populární i na českém trhu. O něco dříve update zamířil na Samsung Galaxy A52 5G, který bychom i v dnešní době mohli označit jako poměrně schopný kus elektroniky. Bohužel, všechno jednou končí a další aktualizace s funkcemi už tyto modely střední třídy nedostanou.

Jak uvedl server Sammobile, telefonům Samsung Galaxy A52, Galaxy A52 5G a Galaxy A52s 5G byly původně přislíbeny tři roky významných aktualizací operačního systému a nadstavby One UI. Vzhledem k tomu, že modely dorazily na trh s Androidem 11 a uživatelským rozhraním One UI 3 a nyní již mají Android 14 v čerstvém kabátku One UI 6.1, pomalu se jejich éra chýlí ke konci.

Samsung Galaxy A52 5G

To ale automaticky neznamená, že telefony Samsung automaticky vyškrtne ze svého seznamu a nebude se na ně už soustředit. Když pomineme fakt, že ještě někdy v budoucnu teoreticky může překvapit náhlou aktualizací s nějakou tou drobnou funkční novinkou, smartphony budou nadále dostávat bezpečnostní aktualizace, aby čelily aktuálním hrozbám.

Dvojice Galaxy A52 a Galaxy A52 5G na tom bude o něco hůř, bezpečnostní záplaty na ně totiž budou chodit co tři měsíce. Majitelé později vydaného Galaxy A52s 5G se pak mohou těšit na každoměsíční bezpečnostní updaty.

