Mimořádně populární Samsung dostává důležitou aktualizaci! V Česku byl bestsellerem

Aktualizace na One UI 6.1 se dočkává další populární model střední třídy

Součástí updatu je řada užitečných vylepšení, funkce Galaxy AI však nikoliv

Stahovat nově mohou korejští majitelé Samsungu Galaxy A52s

Ještě dříve, než Samsung představí novogenerační nadstavbu One UI 7, intenzivně pracuje na tom, aby rozšířil aktuální One UI 6.1 na co nejvyšší množství podporovaných zařízení. Zatímco některé telefony, jako třeba Galaxy A55, s touto verzí rozhraní již dorazí, jiné jej musí obdržet prostřednictvím aktualizace. Teď se jí dočkává model Galaxy A52s.

Samsung Galaxy A52s byl jako mimořádně ambiciózní smartphone pro mainstream představen v druhé polovině roku 2021 a prakticky okamžitě se stal bestsellerem i na tuzemském trhu. Vcelku dobře si poté vedl i v naší recenzi, kde jsme se jej nebáli ocenit za perfektní displej, slušný hlavní fotoaparát nebo třeba solidní procesor.

Aktualizaci na One UI 6.1 si na svůj Galaxy A52s zatím mohou nainstalovat pouze Korejci, kterým se zpřístupnila s označením A528NKSU4GXE1 a velikostí kolem 2–⁠⁠⁠⁠⁠⁠2,5 GB. Předpokládá se, že pokud v nové verzi nadstavby nebudou nalezeny žádné závažné chyby, brzy se updatu dočkáme i tady v Česku a dalších evropských státech.

Přestože se na Galaxy A52s nedostávají inteligentní funkce Galaxy AI, pro které je One UI 6.1 klíčové v případě mnohých jiných modelů, aktualizaci rozhodně nelze považovat za bezvýznamnou. Těšit se například můžete na plynulejší animace, šikovnější widget pro počasí a větší počet widgetů pro zamykací obrazovku, nové funkce v aplikaci Galerie, vylepšené sledování menstruačního cyklu v Samsung Health.

Zdroje: Sammobile, Samsung (1, 2)