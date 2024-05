One UI 7.0 se blíží, Samsung chystá betu pro své nejlepší mobily

Samsung rozšiřuje One UI 6.1 a současně vyvíjí One UI 7.0

Momentálně pracuje na první beta verzi pro své nejlepší mobily

Majitelé telefonů Galaxy S24 by se jí mohli dočkat v příštích měsících

Současně s rozšiřováním nadstavby One UI 6.1 na starší zařízení probíhají v Samsungu práce na zcela nové velké verzi nadstavby, One UI 7.0. Zatímco již v minulosti se objevily spekulace o tom, jaké funkce by mohla přinést a pro které chytré telefony a tablety bude k dispozici, nyní věci dostávají trošku konkrétnější obrysy.

Samsung v současné době patrně připravuje první testovací verzi One UI 7.0 pro majitele nejlepších Galaxy telefonů současnosti. Jak upozornil portál Sammobile, na serverech jihokorejského výrobce elektroniky se objevil firmware s označením S928BXXU2BXE2, určený pro evropský region.

Oficiální beta program pro vlajkové lodě Galaxy S24 by mohl odstartovat v příštích měsících. Vývoj další generace One UI obvykle začíná po uvedení první vývojářské beta verze nového Androidu – Google tak letos učinil v únoru.

Co od One UI 7.0 očekáváte vy?

Zdroj: Sammobile