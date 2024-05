Samsung jde příkladem ostatním výrobcům a novou nadstavbu posílá na tři roky starý mobil

Samsung Galaxy A52 5G se může těšit na hromadu novinek s výjimkou Galaxy AI

Update je v tuto chvíli k dispozici v USA a Kanadě

Společnost Samsung chce jít příkladem ostatním výrobcům, minimálně co se softwarové podpory týče. Poté, co jihokorejský gigant dostal nadstavbu One UI 6.1, která je plná několika užitečných novinek, na mobily Galaxy A33 a Galaxy A53, se nyní dostává na Galaxy A52 5G. Připomeneme, že se jedná o více než tři roky starou střední třídu. Spousta konkurenčních výrobců by se na telefon podobného ražení už možná dávno vykašlala…

Aktualizace přinášející uživatelské rozhraní One UI 6.1 se v tuto chvíli šíři v Kanadě a USA a nabízí spoustu novinek, ať už je řeč o vylepšených funkcích aplikace Galerie včetně vylepšeného editoru fotek, nových widgetech nebo ještě větších možnostech úprav zamykací obrazovky.

Nutno zmínit, že Galaxy A52 5G je i na dnešní poměry stále schopný mobil, který bude většině uživatelů dostačovat. Má stále solidní Snapdragon 750G, kvalitní Super AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a slušnou svítivostí nebo 64MP hlavní fotoaparát, jenž je schopný natáčet video ve 4K rozlišení.

V Evropě zatím aktualizace k dispozici není, ale bude-li se Samsung držet svého tradičního harmonogramu, měla by na starý kontinent dorazit během několika následujících dní. Ostatně můžete v Nastavení > Aktualizace softwaru sami zkontrolovat, zda ji máte k dispozici. Pokud ano, dejte nám prosím vědět do naší komunity.

Už jste dostali One UI 6.1 na váš telefon?

Zdroj: SamMobile