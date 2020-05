V některých regionech začíná Samsung Galaxy A51 dostává One UI 2.1 a dubnové bezpečnostní záplaty. Informuje o tom web SamMobile, přičemž Samsung údajně zahájil aktualizace již 5. května. Co všechno můžeme od aktualizace očekávat? Na to se podíváme v dnešním článku.

Aktualizace má velikost asi 1,26 GB a kromě jiného přináší nové skvělé funkce. Zmínit můžeme například AR Emoji, Music Share, novou aplikaci Galerie či aktualizovanou Samsung klávesnici. Dostalo se však i na další funkce z vlajkových lodí, jako například Pro Mode v aplikaci Fotoaparát, díky němuž si lze pohrát s expozicí a dalšími prvky. Pokud máte zájem, můžete si skrz funkci Moje filtry vytvořit vlastní filtry. Poslední funkcí ve Fotoaparátu je pak Single Take.

Aktualizace byla spatřena v Rusku, Saúdské Arábii, Turecku a Německu. Pokud máte Galaxy A51, můžete aktualizaci zkontrolovat skrz Nastavení > Aktualizace softwaru. Jestliže je vám One UI 2.1 s dubnovými záplatami dostupné, dejte nám prosím vědět do komentářů.

Dostali jste již One UI 2.1 na Galaxy A51?

Zdroj: phonearena.com