Jak fotí nejprodávanější Samsung mobil? Dívejte na výsledek z DxOMark

Kdybychom se podávali do tabulek nejprodávanějších telefonů roku 2020, našli bychom tam na nejvyšších pozicích samozřejmě také několik zástupců korejské značky Samsung. Jeden z nich se pak pravidelně objevuje výš než ostatní. Jde o model Galaxy A51 5G, který si zákazníky získává svou nižší cenou, slušnou výbavou a v neposlední řadě právě také podporou nejmodernějších mobilních sítí. Jako u jiných telefonů ale i pro něj platí častá otázka: Jak umí fotit? Na to nyní odpověděl populární server DxOMark, u jehož redaktorů podstoupil Samsung Galaxy A51 tradiční test fotoaparátů.

S ohledem na konkurenty na trhu a také kolegy v Galaxy světě se jedná o středně vybavený telefon, čemuž odpovídá také umístění v DxOMark žebříčku. Celkový zisk 87 bodů stačil na aktuální 97. příčku. Jelikož to asi nikomu nic extra neřekne, pomohou telefony pro srovnání. Stejný počet bodů mají například Sony Xperia 1 nebo Motorola One Zoom. O další bod více má o řád výše postavený Samsung Galaxy A71 5G či iPhone 7 Plus a naopak o jeden méně Nokia 8.3 5G.

Samsung Galaxy A51 5G, low light video

Test fotoaparátů Galaxy A51 5G podle redaktorů DxOMark ukázal například na tradiční pozitivum Samsung senzorů v podobě širokoúhlého objektivu. Pochvalu si zasloužily také vyvážení bílé ve videu, přesná expozice nebo široký dynamický rozsah. Za negativa byly označeny velký šum i špatné detaily v několika módech, problémy s autofokusem u videa nebo nevyladěné vyvážení bílé u fotek.

Co na výsledek říkáte? Je očekávatelný?

Zdroj: DxOMark