Stahujte! Samsung Galaxy A35 5G dostává One UI 8

Samsung Galaxy A35 začíná celosvětově dostávat aktualizaci na One UI 8 s Androidem 16 České komunitní fórum Samsungu potvrzuje dostupnost aktualizace již od čtvrtka Aktualizace má velikost 2,3 GB a obsahuje bezpečnostní záplaty ze září 2025 Adam Kurfürst Publikováno: 3.10.2025 20:00 Majitelé loňského modelu střední třídy Samsung Galaxy A35 se konečně dočkali nejnovější verze uživatelského rozhraní. Jihokorejský výrobce začal globálně distribuovat aktualizaci One UI 8 založenou na Androidu 16, přičemž potěšující zprávou je, že ji dostávají i uživatelé ve střední Evropě. Několik zemí již hlásí dostupnost aktualizace a komunitní fórum Samsungu potvrzuje, že se update šíří na Slovensku, a tedy nejspíš i u nás. Velká aktualizace se spoustou novinek Aktualizace One UI 8 pro Galaxy A35 má velikost 2,3 GB a přináší nejnovější Android 16 spolu s bezpečnostními záplatami ze září 2025. Vzhledem k objemu dat doporučujeme stahovat aktualizaci přes Wi-Fi připojení. Samsung tento telefon uvedl jako jeden ze svých nejlepších dostupných modelů roku 2024, a nyní mu poskytuje nejnovější softwarovou výbavu. Co přináší One UI 8 s Androidem 16 Na základě dostupných informací přináší aktualizace One UI 8 řadu vylepšení uživatelského rozhraní a nových funkcí. Na rozdíl od One UI 7, která přinesla kompletní redesign, se verze 8 zaměřuje především na vylepšování stávajících funkcí a optimalizaci výkonu. Mezi novinky patří Audio Eraser pro automatické potlačení hluku větru a okolí při nahrávání, funkce Now Brief pro zobrazování personalizovaných informací a vylepšený režim AI Select pro rychlejší práci s umělou inteligencí. (zdroj: Adam8371/Samsung Community fórum) Samsung také významně vylepšil aplikace Kalendář a Připomínky, které nyní nabízejí lepší integraci a vzájemnou spolupráci. V aplikaci Kalendář lze snadno vytvářet připomínky bez nutnosti přecházet do samostatné aplikace. One UI 8 také přináší vylepšené nástroje Galaxy AI pro asistenci při psaní, úpravě fotek a během hovorů, společně s posíleným zabezpečením Knox. Další zařízení dostávající One UI 8 Samsung v posledních dnech rozšířil dostupnost One UI 8 i na další modely. Aktualizaci již obdržela řada Galaxy S23, skládací modely Galaxy Z Flip5 a Z Fold5, a dokonce i tablety v čele s Galaxy Tab S10+. Důležité je zmínit, že Galaxy A35 patří mezi více než 40 zařízení, které Samsung plánuje aktualizovat na One UI 8 ještě v letošním roce. Majitelé tohoto telefonu se navíc mohou těšit i na budoucí aktualizaci One UI 8.5, která by měla přijít v první polovině příštího roku a přinést další designové změny. Jak zkontrolovat dostupnost aktualizace Pokud chcete zjistit, zda je aktualizace One UI 8 dostupná i pro váš Samsung Galaxy A35, stačí v Nastavení vyhledat sekci týkající se aktualizací softwaru. Pokud na svém telefonu možnost updatovat ještě nemáte, pravděpodobně postačí pár dní počkat. Dostali jste již aktualizaci One UI 8 na svůj Samsung Galaxy A35? Zdroje: Android Authority, Samsung Community