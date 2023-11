Samsung Galaxy A34 se dočkal systému Android 14

Aktualizace se v tuto chvíli šíří Evropou (včetně Česka)

Telefon od svého příchodu na trh navíc podstatně zlevnil

Samsung neotálí a v tuto chvíli zásobuje aktualizacemi na Android 14 poměrně velké množství telefonů. Mimo vlajek Galaxy S23 stojí za zmínku třeba řada Galaxy S22, ale také Galaxy A54 či poslední ohebné telefony. Nyní One UI 6 míří také na letošní Galaxy A34, která všeobecně spadá k tomu lepšímu, co letos jihokorejská firma představila.

Aktualizace se označuje jako A346BXXU4BWK2 a mimo všech novinek, které přináší Android 14, případně pak nadstavba One UI 6, přináší také listopadové bezpečnostní záplaty. V tuto chvíli se šíří po celé Evropě a dokonce už byla dle serveru GSMArena spatřena i v České republice. To bohužel nemůžeme ověřit, jelikož telefon nemáme u sebe, takže nám případně dejte vědět do komentářů. Ověříte to jednoduše v Nastavení > Aktualizace softwaru.

Telefon mimochodem od svého příchodu na trh zlevnil a v rámci Black Friday akcí ho můžete pořídit pod 8 tisíc, původně přitom startoval na ceně 9 499 korun. Za tuto cenu je schopen nabídnout docela dobrou výbavu. Má kvalitní 120Hz AMOLED panel, čip Dimensity 1080, docela dobře použitelný 48MP hlavní fotoaparát a v neposlední řadě dobře vypadá. Navíc vám díky 4 letům hlavních aktualizací a 5 letům bezpečnostních záplat dlouho vydrží.

Už jste dostali aktualizaci na One UI 6?

Zdroj: GSMArena