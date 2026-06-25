Samsung Galaxy A27 5G je oficiálně tu. V Česku startuje na 8 499 Kč a slibuje šest let aktualizací Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy A27 5G je oficiálně tu, nástupce loňské A26 pro nenáročné uživatele V Česku se prodává od 8 499 Kč za verzi 6/128 GB Největší změna na první pohled: selfie kamera opustila kapkovitý výřez a schovala se do průstřelu v displeji Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Levná střední třída Samsungu má nového zástupce. Galaxy A27 5G sází na velký a plynulý displej, dlouhou softwarovou podporu a balík chytrých funkcí, které ještě nedávno patřily k dražším modelům – a přitom se vejde pod devět tisíc korun. Vyšší ceny, které unikly ještě před představením, se teď potvrdily. Konečně průstřel místo výřezu Tady je ta nejviditelnější změna oproti loňsku. Telefon dostal 6,7palcový Super AMOLED displej s rozlišením FHD+ a obnovovací frekvencí až 120 Hz, takže scrollování i přehrávání videí působí svižně. Kdo držel loňskou A26, pozná rozdíl okamžitě: selfie kamera se přesunula z kapkovitého výřezu (Samsung mu říká Infinity-U) do nenápadného průstřelu uprostřed horní hrany displeje, kterému výrobce říká Infinity-O. Kolem objektivu tak ubylo rušivého místa a na samotný obraz zbylo víc plochy. Tělo je navíc s tloušťkou pouhých 7,8 mm příjemně tenké. Jaký výkon a fotoaparáty Samsung Galaxy A27 5G nabízí? O chod se stará čip Snapdragon 6 Gen 3 vyrobený 4nm procesem, doplněný 6, nebo 8 GB operační paměti. Na nejnáročnější hry to není, ale běžné přepínání aplikací, sociální sítě i streamování zvládá bez zadrhávání. Vzadu fotí trojice kamer vedená hlavním 50Mpx snímačem s optickou stabilizací, k němu se přidává 5Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 2Mpx makro. Vepředu nově sedí 12Mpx selfie kamera, podle výrobce s lepším dynamickým rozsahem a věrnějšími barvami. Únik před startem strašil osekáním ultraširokoúhlé kamery i slotu na paměťovou kartu – ani jedno se nakonec nepotvrdilo, microSD karty bere telefon až do 2 TB. Umělá inteligence a šest let aktualizací Galaxy A27 5G podporuje balík funkcí s umělou inteligencí, který Samsung souhrnně nazývá Awesome Intelligence. Patří sem třeba Circle to Search: zakroužkujete prstem cokoli na displeji a telefon to rovnou vyhledá přes Google, aniž byste opustili aplikaci. Mazání objektů z fotek odstraní rušivé prvky a dopočítá pozadí, aplikace Záznamník zase hlasové nahrávky přepíše do textu a rovnou je přeloží. Do telefonu si navíc pustíte asistenty Google Gemini, Perplexity nebo samsungí Bixby. U levného telefonu spíš nečekaný bonus: značka slibuje šest generací nového Androidu i nadstavby One UI a šest let bezpečnostních záplat od uvedení na trh. Z krabice běží Android 16 s One UI 8.5, o citlivá data se stará hardwarová ochrana Knox Vault a tělo má certifikaci IP64 proti prachu a stříkající vodě. Cena a dostupnost Samsungu Galaxy A27 5G v Česku Novinka se u nás prodává ve dvou variantách. Verze 6/128 GB stojí 8 499 Kč, lépe vybavená 8/256 GB vyjde na 10 799 Kč; na Alze ji v růžové barvě seženete za 8 490, respektive 10 790 Kč. Na výběr je černá, modrá a růžová a do prodeje míří 3. července. Proti loňské A26 si ovšem připlatíte – za zdražení nemůže ani tak výbava jako dražší paměťové čipy. OBJEDNAT GALAXY A27 5G Samsung navíc přidává zaváděcí slevu 500 Kč při nákupu do konce července a kdo telefon koupí do konce září a sepíše recenzi v aplikaci Samsung Members, dostane k němu fitness náramek Galaxy Fit3. Cena Samsungu Galaxy A27 unikla ještě před startem. Levné telefony už zjevně nebudou levné Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Komu se vyplatí? Galaxy A27 5G je trefa hlavně pro toho, kdo chce velký a hezký displej, dlouhou podporu a srozumitelné AI funkce za málo peněz – třeba pro studenty, seniory nebo jako spolehlivý telefon do rodiny. Kdo naopak hodně fotí nebo si chce zahrát ty nejnáročnější hry, sáhne radši po dražším modelu. Láká vás Samsung Galaxy A27 5G, nebo si raději připlatíte za výkonnější model? Zdroj: Samsung O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android One UI Samsung Samsung Galaxy A Střední třída Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025