Množí se úniky okolo připravovaného smartphonu Samsung Galaxy A25 5G.

Novinka údajně dorazí již v dohledné době.

Výkon mu má dodat čipset z vyšších modelů řady Galaxy A.

Zvěsti o tom, že představení nového smartphonu Samsung Galaxy A25 5G se dočkáme již v dohledné době nabírají na intenzitě. Od představení Galaxy A24 sice uběhlo jen něco málo přes půl roku, dle nepotvrzených zpráv se ale Samsung rozhodl přeskočit model A24 5G. Nyní se dozvídáme poměrně detailní specifikace a další informace podporující spekulace o brzkém oficiálním odhalení.

Samsung Galaxy A25 5G s Exynosem na palubě

Předně design novinky má být prakticky identický s modelem Galaxy A24 a dle dostupných informací toho má mít novinka se současným modelem společného daleko víc. Předně je řeč o displeji, kdy se i tentokrát můžete připravit na použití 6,5″ SuperAMOLED panelu o FullHD+ rozlišení a 90Hz obnovovací frekvenci. Svého opětovného angažmá se má dočkat také 50MPx primární fotoaparát s OIS, 8MPx ultraširokoúhlý fotoaparát a 2MPx makro. V neposlední řadě pak certifikační úřad FCC potvrdil také nasazení 5 000mAh baterie a 25W nabíjení prostřednictvím USB-C konektoru.

Tou hlavní změnou tak má být pochopitelně čipset. A zde bychom se měli dočkat Exynosu 1280 známého například z modelů Samsung Galaxy A53, A33 5G nebo M34 5G. Je to tedy poprvé, kdy se tento čipset původně střední třídy podívá do nižších pater nabídky Samsungu. Párován pak má být se 6 nebo 8 GB operační paměti a 128 či 256GB úložištěm rozšířitelným o microSD. Spekulace o brzkém příchodu Galaxy A25 5G pak přiživují i informace, že smartphone dorazí na trh ještě s Androidem 13. Což nejspíš už tak některé uživatele zklame, ale pokud by touto verzí Androidu disponoval smartphone představený v dubnu, stejně jako letošní Galaxy A24, bylo by to již na pováženou.

Co na pravděpodobné specifikace novinky říkáte?

Zdroj: AndroidHeadlines.com