Samsung rozesílá aktualizaci s One UI 6.1 na další levný telefon

Tentokrát jde o Galaxy A23, update je zatím k dispozici pouze pro 4G verzi

Brzy by se ale měla dočkat i 5G varianta, která se prodává v ČR

Samsung pokračuje v rychlém tempu aktualizací, One UI 6.1 se nyní opět dostává do nižších pater portfolia. Nejnovější aktualizace dorazila na dva roky starý model Galaxy A23 z kategorie nižší střední třídy a obsahuje řadu nových funkcí. Na Galaxy AI se ale pochopitelně nedostalo, to zůstává výsadou vlajkových modelů.

Je důležité zmínit, že aktualizace byla zatím uvolněna pouze pro 4G verzi modelu Galaxy A23, 5G varianta by ji ale měla následovat v brzké době. Tyto dva telefony se od sebe liší použitým čipsetem. Zatímco levnější verze disponuje Snapdragonem 680, verze s podporou sítí páté generace dostala pod kapotu schopnější Snapdragon 695 5G.

Galaxy A23 je momentálně aktualizován pouze v domovské Jižní Koreji, globální rozšíření se ale očekává v blízké budoucnosti. Vždy, když dorazí aktualizace do domovské Koreji, během pár dní se objeví i v Evropě. Soubor má velikost okolo 2 GB, korejský update nese označení A235NKSU5EXE3. Číslo sestavení se však liší v závislosti na regionu.

Nejlepší funkce One UI 6.1:

Přesné datum dostupnosti aktualizace pro Česko v tuto chvíli neznáme, ale s ohledem na rychlé šíření se dá očekávat maximálně v řádu týdnů. Ostatně štěstí můžete sami zkusit v Nastavení > Aktualizace softwaru už teď. Pokud byste měli update k dispozici, dejte nám prosím vědět do komentářů.

Už máte k dispozici nadstavbu One UI 6.1?

Zdroj: SamMobile