Levný Samsung Galaxy A17 5G míří do Česka! Osloví foťákem s optickou stabilizací a dlouhou podporou

Samsung vyslal na evropský trh bez velkých fanfár model Galaxy A17 Vodafone jej již nabízí ve své srpnové nabídce Jedná se o základní telefon se slušným čipem a hezkým displejem Jakub Kárník Publikováno: 7.8.2025 06:00 Samsung bez velkého humbuku vypustil do světa svůj nový přírůstek do nižší střední třídy. Model Galaxy A17 se začal objevovat v nabídce evropských prodejců ještě předtím, než stačilo proběhnout oficiální odhalení. O nedávném úniku jsem vás informovali minulý týden. Zajímavé je, že operátor Vodafone už dokonce zmínil Galaxy A17 5G ve své tiskové zprávě, přestože oficiálního představení ze strany Samsungu jsme se ještě nedočkali. Vypadá to, že jihokorejský výrobce možná ani neplánuje formální uvedení a telefon prostě v tichosti přijde na trh. Displej a konstrukce Srdcem Galaxy A17 je 6,7palcový Super AMOLED panel s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 90 Hz. Displej je chráněn sklem Gorilla Glass Victus a nabízí maximální jas až 1 100 nitů, což je na danou cenu solidní hodnota. V horní části najdeme kapkovitý výřez pro 13MP selfie kameru. Potěší také stupeň krytí IP54, který poskytuje základní ochranu proti prachu a stříkající vodě. Fotoaparát s optickou stabilizací Na zadní straně telefonu najdeme trojici fotoaparátů. Hlavní 50MP snímač je nově vybaven optickou stabilizací obrazu (OIS), což by mělo výrazně zlepšit kvalitu fotografií za zhoršených světelných podmínek a také stabilitu při natáčení videa. Doplňuje ho 5MP širokoúhlý objektiv a 2MP makro kamera. Výkon a výdrž O výkon se stará čipset Exynos 1330 od Samsungu, který by měl nabídnout dostatečný výkon pro běžné používání a méně náročné hry. Telefon bude dostupný ve variantách s 4 GB RAM a 128GB úložištěm nebo s 8 GB RAM a 256GB úložištěm. Potěšující zprávou je přítomnost slotu pro microSD kartu, který umožňuje rozšíření úložného prostoru. Podle tiskové zprávy Vodafonu půjde o model s podporou 5G sítí, Samsung totiž zpravidla nabízí základní A modely i se 4G konektivitou. Energii dodává baterie s kapacitou 5 000 mAh podporující 25W drátové nabíjení. Po softwarové stránce telefon přichází s One UI 7 na základě Androidu 15, přičemž Samsung slibuje dlouhodobou podporu v podobě šesti velkých aktualizací systému a šesti let bezpečnostních záplat. Je trochu škoda, že zde rovnou není One UI 8, ale i tak jde na danou cenu o velmi solidní podporu. Cena a dostupnost Galaxy A17 bude dostupný ve třech barevných variantách – černé, modré a šedé. Na českém trhu se bude prodávat za cenu okolo 5 700 Kč. Co říkáte na nový telefon od Samsungu? Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…