Nástupce extrémně oblíbeného Samsungu Galaxy A16 5G konečně dostane optickou stabilizaci. Unikly specifikace

Nedávno jsme vás informovali o úniku renderů připravovaného telefonu Samsung Galaxy A17 5G, který má expandovat populární řadu ve střední třídě. Nyní se objevily kompletní oficiální specifikace včetně marketingových materiálů, které odhalují, co nabídne jeden nejprodávanějších Samsung telefonů v cenově dostupné kategorii. Novinka přinese několik zajímavých vylepšení oproti předchůdci.

Štíhlejší a lehčí konstrukce

Samsung pokračuje ve své snaze o co nejtenčí telefony i v řadě Galaxy A. Galaxy A17 5G se pyšní tloušťkou pouhých 7,5 mm, což představuje zřetelné zlepšení oproti 7,99mm předchůdce Galaxy A16. Současně se podařilo snížit i hmotnost z původních 200 gramů na 192 gramů.

Konstrukce telefonu nadále splňuje certifikaci IP54 pro základní odolnost proti prachu a stříkající vodě. Přestože nejde o vodotěsnost na úrovni vlajkových modelů, pro běžné používání zcela postačuje.

Kvalitní displej s pokročilou ochranou

Srdcem Galaxy A17 5G je 6,7palcový Super AMOLED displej s obnovovací frekvencí 90 Hz, kterou osobně považuji za minus, jelikož u konkurence už je naprosto běžná hodnota 120 Hz. Samsung pak integroval ochranné sklo Corning Gorilla Glass Victus, což je překvapivé vylepšení pro cenově dostupný smartphone.

Tabulka u Galaxy A16 5G chybně uvádí procesor. MediaTek Helio G99 měla levnější LTE verze

Pod kapotou najdeme procesor Exynos 1330, který pohání již Galaxy A16 5G, takže výkonnostního skoku se bohužel nedočkáme (i když se původně spekulovalo o upgradu na Exynos 1380). Telefon nabídne více paměťových konfigurací: 4GB, 6GB nebo 8GB RAM spárovanou s 128GB nebo 256GB úložištěm. Nechybí ani slot pro microSD karty s podporou až 2TB rozšíření.

Fotoaparáty s optickou stabilizací

Fotografická výbava zůstává v základu stejná jako u předchůdce – 50Mpx hlavní snímač, 5Mpx ultra širokoúhlý objektiv a 2Mpx makro kamera. Klíčovou novinkou je však přidání optické stabilizace obrazu (OIS) do hlavního fotoaparátu, která výrazně pomůže při fotografování za horších světelných podmínek i natáčení videí.

Energii bude dodávat 5000mAh baterie s podporou 25W rychlého nabíjení. Portál Android Headlines pak uvádí, že Samsung do evropského balení telefonu přikládá i nabíječku přímo v krabici, což už dnes nelze považovat za samozřejmost.

Bohaté AI funkce a dlouhá podpora

Galaxy A17 5G přijde se systémem One UI 7 založeným na Android 15. Samsung do telefonu integroval pokročilé AI funkce včetně asistenta Gemini dostupného tlačítkem napájení, Circle to Search pro vyhledávání přímo na obrazovce a Cross App AI pro inteligentní práci mezi aplikacemi.

Výjimečné je především Samsung závazek k softwarové podpoře – telefon dostane 6 velkých aktualizací Android a 6 let bezpečnostních záplat.

Uvedení a očekávaná cena

Galaxy A16 byl představen loni v říjnu, takže podobný termín můžeme očekávat i u Galaxy A17 5G. Novinka by měla dorazit krátce po uvedení Galaxy S25 FE. Cena by se u nás mohla pohybovat kolem 6 tisíc korun.

Myslíte si, že Galaxy A17 5G s těmito specifikacemi bude úspěšný na českém trhu?

Zdroj: Android Headlines