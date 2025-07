Samsungu unikly obrázky chystaného bestselleru. Nabídne rychlejší čip a trochu modernější design

Server Android Headlines přináší exkluzivní pohled na nadcházející smartphone nižší střední třídy od Samsungu. Model Galaxy A17 se představuje na prvních, údajně oficiálních renderech a má dobře našlápnuto stát se jedním z nejprodávanějších modelů značky. Novinka prý dorazí s cenou pod 200 dolarů (v Česku však zřejmě bude při uvedení stát něco kolem 5–6 tisíc korun ) a nabídne pár zajímavých vylepšení oproti současnému modelu.

Designové změny zaujmou na první pohled

Největší novinkou u Galaxy A17 je přepracovaný vzhled zadního fotoaparátu. Samsung se rozhodl implementovat nový styl kamerového modulu, který jsme již mohli vidět u modelů Galaxy A36 a Galaxy A56. Vertikální modul s černým pozadím působí velmi elegantně a dodává telefonu prémiovější vzhled. Přední strana si však zachovává některé typické prvky budget segmentu – telefon se stále pyšní kapkovitým výřezem pro selfie kameru a poměrně výraznou bradou.

Přesně tohle jsou z mého pohledu designové nedostatky, kterých by se Samsung mohl po letech zbavit. Stejného názoru jsem byl už před uvedením Galaxy A16, jelikož už tehdy jsem nechápal, proč se k nim firma stále vrací. Dovolte mi tedy vyjádřit zklamání, že nadcházející model na tom opět nebude lépe.

Podobná výbava s lepším procesorem

Uvnitř telefonu se toho podle předběžných informací příliš nezmění. Galaxy A17 si zřejmě zachová 6,7″ AMOLED displej a také rozměry zůstávají identické jako u předchůdce – 164,4 × 77,9 × 7,9 mm. Hlavní fotoaparát nabídne 50Mpx snímač, který doplní 5Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 2Mpx makro kamera. O energii se postará 5 000mAh baterie podporující 25W nabíjení.

Nejzásadnějším vylepšením bude nasazení výkonnějšího procesoru Exynos 1380, který nahradí loňský Exynos 1330. Ačkoliv se nejedná o nejnovější čipset v portfoliu Samsungu (byl představen již před více než dvěma roky), přinese citelné navýšení výkonu oproti předchůdci.

Kdy se dočkáme uvedení?

Samsung by měl Galaxy A17 představit v podobném termínu jako loňský model – tedy přibližně v říjnu letošního roku. S nejvyšší pravděpodobností přijde i na český trh, kde by se po vzoru předchůdce mohl prodávat ve verzích LTE a 5G (první zmíněná by pochopitelně byla krapet levnější).

Co nabízí současný Galaxy A16?

Pokud nechcete čekat na nový model, můžete sáhnout po aktuálně prodávaném Galaxy A16 5G. Ten disponuje 6,7″ AMOLED displejem s rozlišením 2340 × 1080 pixelů a 90Hz obnovovací frekvencí. O výkon se stará procesor Samsung Exynos 1330 doplněný 4 GB operační paměti a 128GB úložištěm, které lze rozšířit paměťovou kartou.

Fotografickou výbavu tvoří trojice objektivů – 50Mpx hlavní snímač (f/1,8), 5Mpx širokoúhlý objektiv a 2Mpx makro kamera. Přední selfie kamera nabízí rozlišení 13 Mpx. Výdrž zajišťuje 5 000mAh baterie s podporou 25W rychlého nabíjení. Telefon běží na Androidu 14 s nadstavbou One UI a těší se dlouhé softwarové podpoře.

Jaký názor máte na design nového Galaxy A17? Čekali byste výraznější vylepšení?

Zdroj: Android Headlines