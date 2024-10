Samsung představil Galaxy A16 4G jako levnější variantu 5G modelu

Nový model nabídne stejný design a výbavu, liší se pouze procesorem

Telefon dostane 6 let aktualizací a přijde na trh v listopadu

Samsung zřejmě ještě nechce opustit strategii vydávání 4G a 5G variant svých základních modelů. Důkazem je nedávno představený Galaxy A16 5G, který nyní doplňuje takřka identická 4G verze. Jihokorejský gigant tak opět sází na taktiku oslovení co nejširšího spektra zákazníků, kteří budou při koupi omezeni rozpočtem.

Galaxy A16 4G se od svého 5G sourozence liší v podstatě jen procesorem. Uvnitř telefonu tiká čipset MediaTek Helio G99, stejný jako u loňského Galaxy A15 4G. Zbytek výbavy zůstává prakticky beze změny – 6,7palcový Super AMOLED displej s 90Hz obnovovací frekvencí, 4 GB RAM a 128GB úložiště s možností rozšíření pomocí microSD karty.

Fotovýbava zahrnuje 50Mpx hlavní snímač, 5Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 2Mpx makro kameru. Selfie kamera má rozlišení 13 Mpx. Ani jeden senzor není schopen nahrávat 4K video, budeme si muset vystačit s Full HD. Nechybí podpora dual SIM, NFC ani čtečka otisků prstů na boku telefonu. O výdrž se stará baterie s kapacitou 5 000 mAh s podporou 25W nabíjení, byť nabíječku v balení nenajdete. Ani s bezdrátovým nabíjením samozřejmě v této cenové kategorii nepočítejte.

Parametr Specifikace Tělo Skleněná přední část, plastová záda a rám

IP54 odolnost proti prachu a stříkající vodě Rozměry 164,4 x 77,9 x 7,9 mm

Hmotnost: 200 g Displej 6,7″ Super AMOLED

1080 x 2340 pixelů

90Hz obnovovací frekvence Čipset Mediatek Helio G99 (6 nm)

Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55)

GPU: Mali-G57 MC2 Paměť 128 GB / 4 GB RAM

Slot pro microSD kartu Fotoaparáty Hlavní: 50 MP, f/1.8, AF

Ultraširokúhlý: 5 MP, f/2.2

Makro: 2 MP, f/2.4

Selfie: 13 MP, f/2.0 Baterie 5000 mAh

25W kabelové nabíjení OS Android 14 s One UI 6.1

Slíbeno 6 velkých aktualizací OS

Samsung slibuje pro Galaxy A16 4G stejnou softwarovou podporu jako u 5G verze – 6 velkých aktualizací Androidu a 6 let bezpečnostních záplat. To je u telefonu nižší střední třídy velmi nadstandardní a podporu by mohla závidět většina mnohem dražších konkurenčních telefonů, ať se bavíme o Sony nebo třeba Asusu.

Galaxy A16 4G je o něco štíhlejší než jeho předchůdce a zároveň získal certifikaci IP54 pro základní odolnost proti prachu a vodě, což je v této řadě novinka. Dříve se s IP certifikací u řady Galaxy A1x a A2x nepočítalo. Levný jihokorejský telefon se začne prodávat v listopadu, zatím pouze ve Francii. Očekává se však brzké rozšíření do dalších evropských zemí včetně Česka. K dispozici budou barevné varianty šedá, zelená a půlnoční modrá s matnou povrchovou úpravou.

Cenu Samsung zatím neoznámil, ale dá se předpokládat, že bude o něco nižší než u 5G varianty, která stojí 249 eur (asi 6 300 korun). U nás by mohl telefon startovat pod 5 tisíci, stejně jako loňský model.

Jak se vám líbí nový Samsung Galaxy A16 4G?

Zdroj: Samsung, GSMArena