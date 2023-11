Galaxy A15 5G ještě nebyl oficiálně představen, přesto známe vzhled, cenu i parametry

Informace propálil Walmart, který zjevně nedodržel embargo ze strany výrobce

Za 139 dolarů dostanou zákazníci solidní výkon, 50MP fotoaparát i 5000mAh baterii

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že Samsung brzy plánuje představit dvojici levných telefonů – Galaxy A15 5G a Galaxy A15 4G. Oba dva budou mít poměrně zajímavou výbavu, přičemž dražší model nyní propálil obchod Walmart a to včetně oficiálních obrázků.

Samsung Galaxy A15 5G bude solidně vybaveným telefonem a cena zůstane nízko. Walmart zmiňuje například 6,5″ Full HD displej, avšak není jasné, zda jde o AMOLED či LCD panel. Předchozí úniky však hovořily právě o AMOLEDu. Na zadní straně se pak nachází 50MP hlavní fotoaparát, o selfies se postará 13MP kamerka. Telefon vyloženě nezklame ani po stránce výkonu, pod kapotou tiká čipset Dimensity od MediaTeku, nejvíce se hovoří o použití modelu 6100+, který má srovnatelný výkon jako Snapdragon 695.

V základní verzi mu sekundují 4 GB RAM a 128GB úložiště. Baterie o kapacitě 5000 mAh je pak standardem. Walmart navíc prozradil i cenu v USA. Tam má telefon vyjít na 139 dolarů, tedy asi 3 100 korun bez daně. U nás by se tedy mohl prodávat za cenu okolo 4 – 5 tisíc.

Co říkáte na výbavu telefonu Galaxy A15 5G?

Zdroj: GSMArena